冷眼集／麥電延役 成了賴政府照妖鏡

總統賴清德上任滿月，宣布在府內新設三個委員會，分別聚焦在國家 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大領域，其中兩個跟健康有關，一個是地球環境健康，一個是人民健康，共同點都是能源息息相關。沒想到隔天賴政府立刻決定麥寮一號機「延役」到二○二五年底，繼續使用燃煤機組，保證給合約發電量發好發滿，立刻讓三個委員會成為虛假的宣示。

火力發電廠是二氧化碳的主要排放源之一，燃煤發電的排碳量是燃氣發電的兩倍，燃煤發電機組的「延役」決策，不僅違反因應氣候變遷淨零精神，也違反全民健康照護的宣示，而因為民進黨政府死抱非核家園神主牌，讓台灣能源韌性不堪一擊。

麥寮一號機的「延役」就是一面賴政府猝不及防的照妖鏡，除了照出台電、台塑化的唱雙簧，也映射賴政府的所為與所言背道而馳。

誠如環團所言，經濟部長郭智輝上任不到一個月，即便昨日上午台塑化高層還說只是跟台電「非正式有講」、「需要台電有需求、有說法」，下午就口徑一致，以「履約」掩蓋「延役」燃煤機組，讓殷殷期盼停止用雲林人的肺發電夢碎，繼續成為空汙難民。

面對核三一號機（核電）與麥寮一號機（燃煤）延役問題，政府態度大不同，不管產業界一再疾呼核三延役，民進黨政府固守非核家園立場，到期就停沒得商量；而麥寮一號機的延役，雙方卻是「口頭講講」就欣然合意燃煤機組續命到二○二五。

然而，就在同意延役的同時，台電無法回答依照合約的短發電量有多少，讓人質疑台電急著開一張空白支票給台塑化填數字，延役決定顯然相當匆促。

這些前後矛盾、自我打臉，都只是一再凸顯民進黨政府錯誤的能源政策所呈現的左支右絀，更不惜犧牲環境正義與人民健康，如今再回頭看看賴總統前天才剛宣布的三個委員會，已經成了不折不扣的反諷劇。