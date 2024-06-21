經部常次 連錦漳升任

經濟部常務次長林全能本月15日退休後，行政院昨（20）日核定由經濟部產業發展署長連錦漳升任常次；至於產發署長，規劃由經濟部現任主祕、前工業局副局長楊志清出任，待完備人事作業。連錦漳接任經濟部常次後，將負責督導能源、國營事業、 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 平台、淨零排放等業務。

經濟部指出，連錦漳從經濟部基層做起，同時歷任各項產業推動、科技發展職務，經濟部長郭智輝希望借重他的執行力，還有橫跨工業局、政院科技會報，以及標檢局的跨界長才，協助督導經濟部各項跨領域業務。未來尤其在推動再生能源、綠電交易、確保穩定供電，以及協助產業邁向2050淨零轉型，都是由連錦漳督導。