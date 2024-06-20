經長郭智輝：7月起公告用電量
近期停、跳電事件頻傳，引發各界關注。經濟部長郭智輝昨（20）日在立法院受訪時重申「沒有缺電」。他並表示，將自7月起完全公告有多少電、會用到多少電，全部公開給民眾了解，讓外界安心。
台電表示，自今年下半年逐月盤點，雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，確保全年供電無虞。
台電指出，今年7月核三1號機除役，但民營豐德電廠3號機加入供電；9月麥寮2號機除役，但同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求。
郭智輝昨日於立法院受訪時表示，為讓大家能夠了解，經濟部將把7月至12月，每個月充分供電的基載電力，每天維修降下多少電，也會將因應突發狀況的電力公布，此外還包括風力及光電，都會公布給民眾了解，讓大家可以安心。
雖然資訊公開透明，但郭智輝也強調，不會公布用電大戶，這是屬於個資。
台北市內湖科學園區日前無預警停電，由於內科是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳規劃設立亞洲首座AI研發中心之處，格外受到關注。近日台北市西門町、屏東縣也出現停電，引發外界討論。
郭智輝日前已表示，跳電不是缺電，至於核三機組除役後的電力來源，經濟部都有準備，「完全沒有缺電。」
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