麥寮1號機延役台電點頭 學者：有助紓解部分供電壓力

經濟日報／ 本報綜合報導
雲林麥寮鄉台塑工業園區內麥寮發電廠有三部燃煤機組，許可證今、明兩年陸續屆期，負責營運的麥寮汽電公司已申請一、二號機組展延。雲林縣政府／提供
雲林麥寮鄉台塑工業園區內麥寮發電廠有三部燃煤機組，許可證今、明兩年陸續屆期，負責營運的麥寮汽電公司已申請一、二號機組展延。雲林縣政府／提供

麥寮電廠1號機可望在2025年底前繼續發電，台電公司昨（20）日表示，台塑化（6505）提出補發電量，仍屬履行原購售電合約，並未超出原合約發電總量範圍，在麥寮1號機可合法履約的前提下，同意於2025年底前補發。

此舉等於同意麥寮1號機繼續發電至2025年底。而核三廠1號機又將於7月停機，頗有讓燃煤的麥寮1號機在必要時作為備援電力、以免出現供電缺口的意味。有學者認為，將有助台電紓解部分供電壓力。

麥寮電廠1號機延役
麥寮電廠1號機延役

台塑石化的麥寮電廠有1號機、2號機、3號機，全為燃煤機組，裝置容量各為60萬瓩，約是核三廠1號機95.1萬瓩的三分之二。據規劃，麥寮1號機除役時間為今年6月，2號機為今年9月除役，3號機則是明年10月。

環團昨日舉行記者會，要求經濟部與台電履行承諾，讓麥寮1號機如期在今年6月除役。

不過台電昨日表示，麥寮2號機預計9月除役，1號機部分，先前因配合地方政府調整操作許可證的生煤用量，導致合約期間部分電量未發足，履約不完全，因此麥寮電廠向台電提出要求，希望將短發電量繼續發完。

地方主管機關雲林縣政府也表達，因麥寮電廠操作許可證尚未到期，只要符合法定條件，應可繼續運作。台電表示，基於補發電量仍屬履行原購售電合約，並未超出原合約發電總量範圍，因此在麥寮1號機可合法履約前提下，同意在2025年底前補發。

雲林縣長張麗善表示，支持麥電從燃煤發電轉型為燃氣發電，依空汙法規定，沒理由不給麥電展延，呼籲經濟部應儘快說清楚能源政策及用電規劃，加速電廠轉型。

（記者江睿智、陳儷方、陳雅玲、蔡維斌）

台塑化 台電 電廠

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