同意麥寮1號機補發電 台電：電廠遇不可抗力因素

麥寮電廠1號機延後除役引發關注，台電表示，麥寮1號機是因不可抗力因素導致履約不完全，主動向台電提出補發電的要求，雲林縣政府也認可麥寮電廠操作許可證尚未到期，符合法定條件可繼續運作，因此台電才同意補發到明年底。

台電強調，政府推動增氣能源政策，台電也支持麥寮電廠轉型為天然氣電廠。

雲林六輕麥寮燃煤電廠與台電簽25年售電合約，3部機組與台電的合約分別在今年5月31日、9月8日及明年9月22日屆期。環保團體今天召開記者會，要求經濟部與台電公司不展延合約。

台電主管表示，台電與麥寮1號機的購售電合約確實是25年，但因為合約履行期間，麥寮電廠因配合地方主管機關調整操作許可證的生煤用量，導致部分電量未發足，因此主動向台電公司提出短發電量繼續發完要求。

台電表示，地方主管機關雲林縣政府也表達，因麥寮電廠操作許可證尚未到期，只要符合法定條件，應可繼續運作。

台電評估檢討後認為，麥電提出的要求是有理的，麥電因為不可抗力因素，導致履約不完全，確實不可歸責於麥電，因此同意麥寮1號機可於2025年底前補發，相關細節雙方還在協商。

至於麥寮2號機即將除役，麥寮3號機則沒有短發問題；台電主管強調，政府推動增氣能源政策，台電也支持麥寮電廠轉型為天然氣電廠。