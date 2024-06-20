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供應鏈移轉發酵 5月東協接單90.5億美元、創同期新高

中央社／ 台北20日電
供應鏈移轉持續發酵，經濟部表示，5月東協接單金額90.5億美元，創歷年同期新高，除了手機、筆電和伺服器等產品增加，東協龐大內需市場也帶動塑橡膠、布料及成衣等紡織品成長。圖／本報系資料照片
供應鏈移轉持續發酵，經濟部表示，5月東協接單金額90.5億美元，創歷年同期新高，除了手機、筆電和伺服器等產品增加，東協龐大內需市場也帶動塑橡膠、布料及成衣等紡織品成長。圖／本報系資料照片

供應鏈移轉持續發酵，經濟部表示，5月東協接單金額90.5億美元，創歷年同期新高，除了手機、筆電和伺服器等產品增加，東協龐大內需市場也帶動塑橡膠、布料及成衣等紡織品成長。

觀察各大地區接單情形，美國5月訂單150.6億美元，為歷年同期第3高，年增3.1%；其中以電子產品增加6.4億美元、或增11.9%較多。

中國大陸及香港方面，5月訂單金額107.2億美元，年增10.1%。統計處長黃于玲表示，其中包括自動化設備一次性大單，以及線性滑軌、滾珠螺桿等產品庫存回補挹注。

黃于玲表示，在低基期效應帶動下，亞洲出口表現皆有成長，5月中國出口成長約7%，連帶挹注兩岸貿易，累計前5個月中港接單成長11.2%，電子產品為主要的成長動力，光學器材接單也有成長。

歐洲5月訂單67.9億美元，與去年同期持平，其中以資訊通信產品增加3.9億美元、或增14.1%較多。

東協5月訂單金額90.5億美元，締造歷年同月新高紀錄。黃于玲表示，以資通產品成長最多，其中包括手機、筆電、伺服器等需求成長。受惠美中貿易戰和疫後供應鏈移轉效應，以及東協龐大內需市場，同步拉升塑橡膠、布料及成衣等紡織品成長。

此外，日本為唯一負成長地區，5月訂單金額22.8億美元，年減15.1%，以資訊通信產品減少較多。黃于玲表示，觀察日本經濟表現相對疲弱，連帶拉低接單動能。

東協 筆電

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