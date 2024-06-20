吳宗信受邀布拉格太空安全會議 促國際與台灣合作

第7屆布拉格太空安全會議6月16至18日在捷克布拉格舉行，台灣國家太空中心（TASA）主任吳宗信受邀與會。吳宗信表示，台灣希望與國際太空社群建立更緊密連結，也期盼未來有更多不畏極權的聯盟，接納台灣參與國際太空事務。

TASA今天發布新聞稿表示，布拉格太空安全系列會議（Prague Space Security Conference）是由捷克的布拉格安全研究所（Prague Security Studies Institute, PSSI）主辦，自2011年以來，已成為歐洲、美國與日本3方，針對太空安全議題的重要會議。

TASA指出，由於近幾次會議關注太空競賽中地緣政治的影響，台灣屢次成為討論焦點，PSSI今年特別邀請TASA出席會議，並在國科會協助下順利成行，這也是台灣首度獲邀正式出席。

TASA表示，布拉格太空安全會議今年主題為「在全球太空競賽中形塑戰略夥伴」，吳宗信以「透過太空資訊交流建立夥伴關係」為題進行專題演講。

吳宗信在演講時指出，太空事務上的跨國分享，是提升區域安全、鞏固夥伴關係的關鍵，TASA自2010年起響應「守望亞洲」倡議，十多年來提供福衛二號及五號的衛星影像，每年平均支援約29項災害事件，2022年也成為資料分析者，除亞太地區，亦支援中南美洲友邦協助災防應用。

吳宗信表示，除福衛二號及五號的影像，TASA的福衛八號、九號計畫也已啟動，未來陸續上線、提供在軌服務後，將可提供更高品質的影像；台灣希望跟國際太空社群建立更緊密的連結，將積極與世界各國探詢資料共享的合作可能。

此外，吳宗信受訪時說，中國在國際上長期打壓台灣，更在太空領域阻礙台灣的國際交流，此作法反而是世界各國的嚴重損失；台灣有充分能力貢獻國際太空社群，因此台灣期盼未來能有更多不畏極權的聯盟，在和平與民主的共同基礎上，接納台灣參與國際太空事務。

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