伺服器回台生產 前5個月海外生產比例「創15年同期新低」

在AI強勁需求帶動下，經濟部表示，伺服器回台生產量能提高，今年5月海外生產比為47.7%，累計前5月的海外生產比同樣為47.7%，較去年同期減少3.4個百分點，並寫下15年以來同期新低紀錄。

經濟部今天公布5月外銷訂單統計，由於資訊通信產品廠商提升國內生產比重，5月外銷訂單海外生產比47.7%，較去年同月下降1.8個百分點。

累計前5月海外生產比為47.7%，較去年同期減少3.4個百分點，創下15年以來同期新低紀錄。統計處長黃于玲表示，主因為伺服器等產品國內生產比重增加，根據國際研調機構統計，全球AI伺服器產能有約8至9成在台灣生產。

進一步分析主要成長產品表現，在AI需求帶動下，5月資訊通信產品接單金額為140.6億美元，年增11.4%，主因伺服器訂單續增，加上顯示卡接單成長。

同樣受惠AI及高效能運算等新興科技應用，5月電子產品接單金額為168.9億美元，年增9.2%，主要成長動力為晶圓代工、晶片通路等接單增加，但 IC設計接單較去年同月減少，抵銷部分增幅。

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