AI需求強勁推升外銷訂單連3紅 經濟部估逐季成長

在AI強勁需求帶動下，5月外銷訂單金額488.9億美元，年增7%，連3月正成長；前5月訂單金額2293億美元，年增2.2%。經濟部表示，隨庫存去化告一段落及新興科技刺激，接單已走過首季低谷，成長軌跡將回歸正常，估將逐季增長。

經濟部今天公布5月外銷訂單統計，統計處長黃于玲表示，5月訂單表現優於預期，主因為客戶庫存回補，加上人工智慧（AI）需求增加，新興科技應用持續成長，帶動伺服器和顯示卡成長。

進一步分析AI需求，明顯反映在資訊通信產品表現上，5月接單金額達140.6億美元，創下歷年同期新高，年增11.4%；電子產品接單金額為168.9億美元，為歷年同期第2高，年增9.2%。

至於消費性電子備貨潮是否挹注訂單表現，黃于玲表示，觀察到筆電、手機出貨稍微回穩，但未有明顯成長；累計今年前5月，4大代工廠的筆電出貨量較去年成長2%，顯示回溫速度緩慢，且以低階筆電出貨量較多，挹注到訂單的金額較少。

傳統貨品方面，黃于玲表示，化學品及塑橡膠製品因下游客戶回補庫存，以及部分原物料價格上漲，接單分別年增17.1%、8.5%；基本金屬及機械因全球景氣復甦步調不一，用鋼產業需求動能遲緩，業者對設備投資仍偏謹慎保守，分別年減1.5%、0.5%。

整體而言，黃于玲認為，雖然AI需求強勁，挹注資訊通信及電子產品接單成長，但下半年仍須觀察終端需求回溫狀況，因高利率環境仍會抑制消費和廠商投資力道，另要密切關注地緣政治風險。

黃于玲指出，「今年第1季為谷底，第2季（表現）會比第1季高」，外銷訂單的成長軌跡將回歸正常，預估將逐季成長，預估6月訂單金額為490至510億美元，年增10.9%至15.4%。

今年第1季訂單金額為1333.2億美元，統計處預估，第2季外銷訂單金額將介於1450至1470億美元；累計上半年估達2783至2803億美元，年增3.6%至4.4%。