電力狀況受矚…經濟部官員：台電將逐月揭露 夜尖峰280萬瓩備轉餘裕
電力供應議題備受關注，經濟部官員表示，台電近日將逐月公布至12月電力供需狀況，包含夜尖峰時段如何達成280萬瓩備轉容量餘裕。
停電事件近期引發關注，經濟部長郭智輝今天重申沒有缺電，並表示7月起公告用電量讓民眾安心。台電則指出，已逐月盤點至年底電力供需狀況，雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，確保全年供電無虞。
經濟部官員稍晚補充，電力供需預測牽涉天氣與下半年景氣復甦狀況，比起1次公布下半年預測，每月公布隔月的預測會較為精準，台電近日將逐月公布至12月電力供需狀況，包含如何維持該月分夜尖峰備轉容量280萬瓩裕度。
即將在7月停機的核三廠1號機，基載電力約95萬瓩。台電擬維持夜尖峰備轉容量280萬瓩，約等於3部核三機組。
官員說明，下半年電力調度有3種情境，7、8月夏季期間，歲修完畢機組都會上線供電；10月進入減煤季，新的天然氣機組（大潭9號機）上線，燃煤機組也會減載，調度原則為兼顧減煤。
官員表示，年末機組陸續展開歲修，但同時天冷、離岸風電發電多，加上儲能支援，機組有餘裕可進行歲修。
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