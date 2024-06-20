林全能15日退休…行政院核定經濟部常務次長遺缺 由連錦漳升任
經濟部常務次長林全能於2024年6月15日退休後，遺缺已經行政院長卓榮泰核定，將由經濟部產業發展署署長連錦漳升任。
經濟部指出，連錦漳從經濟部基層做起，同時歷任各項產業推動、科技發展職務，經長郭智輝希望借重他的執行力，還有橫跨工業局、政院科技會報，以及標檢局的跨界長才，協助督導經濟部各項跨領域業務。尤其在推動再生能源、推動綠電交易、確保穩定供電，以及協助產業邁向2050淨零轉型面向上，都需要新任連次長持續推動衝刺。
經濟部表示，連常務次長現年61歲，國立台灣大學森林系碩、博士，1986年公務人員高等考試林業類科及格暨2004年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，歷任經濟部工業局組長、主任秘書、副局長、行政院科技會報辦公室參事兼任副執行秘書、經濟部標準檢驗局局長、工業局局長職務，並因應經濟部2023年9月26日組織調整，擔任產業發展署署長職務，職務歷練完整。
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