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國家公園淨零轉型 內政部：加強推動增匯及減碳行動

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
內政部20日舉行部務會報，由國家公園署報告「淨零轉型」規劃，內容指出未來將積極制定推動國家公園淨零排放策略，實現2050國家淨零目標。內政部政次董建宏。圖／聯合報系資料照片
內政部20日舉行部務會報，由國家公園署報告「淨零轉型」規劃，內容指出未來將積極制定推動國家公園淨零排放策略，實現2050國家淨零目標。內政部政次董建宏。圖／聯合報系資料照片

內政部20日舉行部務會報，由國家公園署報告「淨零轉型」規劃，內容指出未來將積極制定推動國家公園淨零排放策略，實現2050國家淨零目標。

內政部政務次長董建宏表示，國家公園、濕地與海岸是最臺灣關鍵的自然碳匯吸存區域，且為重要藍碳（鹽沼、紅樹林、海草床）種源庫與復育基地。根據試算國家公園森林碳匯溫室氣體移除量約205萬1,370公噸二氧化碳當量，占全臺林業部門移除量之百分比9.39%(相較2021年林業部門溫室氣體移除量)；藍碳(濕地及海岸地區)碳儲存量約34萬公噸二氧化碳當量，估計每年碳移除量約9.5萬公噸二氧化碳當量。

董建宏並說明強化增匯部分，國家公園署將主動盤點現有外來種入侵、劣化棲地、廢耕地、沙洲等區位造林，目前估計造林成木後碳移除量每年可達約1,981.3公噸二氧化碳當量。濕地碳匯方面，期以生物多樣性保育為前提，適地推動生態碳減量基地，初步以50公頃布袋鹽田做為碳匯實驗場域，估計濕地碳移除量每年達1,500至3,500公噸二氧化碳當量。

董建宏強調，未來國家公園署淨零轉型工作，除了辦理相關活動，更應積極組織碳盤查作業、盤點自然碳匯圖資、研擬自然碳匯估算機制，以掌握碳排狀況，提出淨零轉型路徑藍圖，以積極行動參與實現2050國家淨零目標。

內政部 國家公園 林業 濕地 生態

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