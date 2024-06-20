行政院明討論道安精進報告 每月公布地方工程改善進度

行政院21日將在院會上討論盤整各項道安改善措施與方法，交通部提到，為加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將由部長李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，同時也會增加道安資訊公布頻率，以周為單位。

根據交通部統計，今年首季道路交通事故97,436件，比去年同期減少5,554件；造成772人死亡，比去年同期減少39人；130,364人受傷，比去年同期減少7,960人。機車、高齡者、酒駕、兒少均減少，但行人死亡119人較去年同期增加16人。

交通部指出，李孟諺上任後多次邀集各單位盤整各項道安改善措施與方法，致力於現有行人道安改善制度上，優化機制並精進各項具體作為。

交通部提到，為完成行政院長卓榮泰日前指示「道安總動員」之行動目標，交通部將於明日行政院會上報告交通部具體行動措施，除了持續強化與地方政府合作，加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將由李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，同時也會增加道安資訊公布頻率，以周為單位，由次長召開記者會宣布。期盼透過各項精進措施，確保中央及地方共同加速推動各項改善工程，盡全力維護行人及全體用路人通行安全。

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