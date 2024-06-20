快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

行政院明討論道安精進報告 每月公布地方工程改善進度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部提到，為加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將由部長李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度。示意圖，與新聞當事人無關。記者潘俊宏／攝影
交通部提到，為加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將由部長李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度。示意圖，與新聞當事人無關。記者潘俊宏／攝影

行政院21日將在院會上討論盤整各項道安改善措施與方法，交通部提到，為加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將由部長李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，同時也會增加道安資訊公布頻率，以周為單位。

根據交通部統計，今年首季道路交通事故97,436件，比去年同期減少5,554件；造成772人死亡，比去年同期減少39人；130,364人受傷，比去年同期減少7,960人。機車、高齡者、酒駕、兒少均減少，但行人死亡119人較去年同期增加16人。

交通部指出，李孟諺上任後多次邀集各單位盤整各項道安改善措施與方法，致力於現有行人道安改善制度上，優化機制並精進各項具體作為。

交通部提到，為完成行政院長卓榮泰日前指示「道安總動員」之行動目標，交通部將於明日行政院會上報告交通部具體行動措施，除了持續強化與地方政府合作，加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將由李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，同時也會增加道安資訊公布頻率，以周為單位，由次長召開記者會宣布。期盼透過各項精進措施，確保中央及地方共同加速推動各項改善工程，盡全力維護行人及全體用路人通行安全。

交通部 地方政府 酒駕

延伸閱讀

交部將提高道安資訊公布頻率 每月公布地方工程改善進度

總統府3委員會遭酸做小行政院 卓榮泰：行政院還是最高機關「別為我擔心」

總統府3大任務型編組委員會 卓榮泰：行政分工

支持調查權、聽證權？ 卓榮泰：合法合憲的話就是進步

相關新聞

已接觸三大供應商！雲豹能源：輝達釋出百億度綠電合約「綠電需求量大」

太陽能光電大廠雲豹能源發言人張建偉今（20）日透露，計畫在台加碼增設超級電腦運算中心和研發中心的輝達，近期已接觸國內前三...

麥寮1號機續約燃煤發電？台電澄清：履約爭議 洽談中

外傳燃煤的民營電廠麥寮1號機要延役，繼續提供燃煤的火力發電，環團抗議，要求經濟部與台電公司履行承諾，25年到期立即除役。...

補足合約短發電量受關注 麥寮發電廠：逐步轉型為燃氣發電

針對麥寮發電廠一號機組補足合約短發電量，麥電今天說明指出，該公司三部機組1994年依經濟部開放發電業作業要點等相關規定申...

明將率企業領袖團訪美！經長郭智輝參加SelectUSA峰會 深化台美經貿合作

經濟部20日宣布，經濟部長郭智輝21日率領企業領袖團訪美，將參加美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUS...

麥寮電廠是否延役 麥寮居民：只要乾淨安全沒反對理由

針對麥寮發電廠1、2號發電機組契約到期是否延役，引起各方重視，麥寮鄉長許忠富認為基於國家能源政策考量，和乾淨能源維護地方...

不缺電！台電：下半年供電無虞 核三廠1號機將由豐德電廠3號機頂上

針對近期設備故障或事故造成之停電，外界誤解係因缺電造成，台電20日表示，事故停電並非缺電，不然不會修好就有電可用。經濟部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。