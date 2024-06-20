民間新建物低碳化將強制實施 內政部：明年底前提草案
為達成2050年淨零排放目標，內政部政務次長董建宏20日表示，在淨零建築部分，內政部已完成建築部門零排放路徑研究並制訂相關措施，其中新建建築物部分，公有目標於2026年可全面達建築能效1級或近零碳建築，並將由公有社會住宅帶頭進行，未來社宅興建完成累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸。
此外，董建宏還提到，在民間新建物部分，內政部也將盡速修訂法規強制實施，目前建研所已經完成相關草案內容，交由國土署研議並將入到建築法規中，國土署預計於2025年底提出草案，徵詢各界意見，目前也已開始進行內部與學者專家和業界的溝通。
內政部今舉行部務會報會後記者會，由內政部政務次長董建宏主持，他做了以上表示。
董建宏指出，在淨零轉型過程中，住宅是相當重要的部分，內政部並規劃將由公有社會住宅帶頭進行，所有社會住宅均需取得綠建築標章，而國家住都中心興建的社宅，已提前自2023年起率先全面導入能效1級以上的規劃設計；地方興建社宅，預定自2025年7月1日起達能效1級以上。建築研究所分析至今年底，未來12萬戶社宅完工後每年可減碳約4.74萬噸；至2032年底，未來社宅興建完成累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸。
內政部建研所說明，為逐步落實2050淨零建築，訂定三階段目標，分別為2030年公有新建建築物達成建築能效1級或近零碳建築；2040年50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築；2050年100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築。
建研所並指出，為了達成2030年公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築（1+級）的階段目標，自2023年7月1日起，公有辦公、服務類的新建建築（G-1金融證券、G-2辦公場所）需申請建築能效評估及標示；另自2024年7月1日起公有公共集會、商業、休閒文教類建築實施能效制度，並逐年擴大適用對象，公有新建建築物預計可提前至2026年全面達標。目前建築能效申請評定的件數已達63件，共計完成認可36件，其中有19件取得近零碳建築(1+級)能效標示。
加大淨零建築部分，針對公有既有建築物，建研所也透過前瞻基礎建設【前瞻基礎建設】我國政府前瞻未來發展需求，因應國內外新產業、新技術、新生活關鍵趨勢，規劃自106年9月至114年8月推動「前瞻基礎建設計畫」，內容涵括八大建設主軸，包括建構安全便捷之軌道建設、因應氣候變遷之水環境建設、促進環境永續之綠能建設、營造智慧國土之數位建設、加強區域均衡之城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設，以及人才培育促進就業建設。 前瞻基礎建設計畫依「前瞻基礎建設特別條例」及立法院審查結果，編列二階段的四年計畫，期程共計八年，經費總額上限為8\,400億元。計畫經費，補助中央及地方政府辦理改善能效、建置再生能源及儲能系統。今年共補助地方政府20案及中央政府15案既有建築改善，預估每年可節電2,300萬度，減碳量達到9,660噸。
董建宏強調，建研所應參考國際能源總署(International Energy Agency,IEA【IEA】國際能源署（International Energy Agency\, IEA）成立於1974年11月，屬於經濟合作發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development \,OECD）下之獨立機構。IEA透過國際能源計畫（International Energy Program）的執行，研擬緊急期間之石油供需對策，並擔負起建立緊急因應國際石油市場變化的資訊體系，以及開發替代能源等。)及國際發展概念，研究推動建築部門設法達成建築節能50%，其餘用電再以綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。碳中和的作法。董建宏並請建研所依據淨零建築路徑圖及三階段里程碑目標，積極推動相關措施，持續加強與各界溝通，以加速達成建築淨零轉型的願景。
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