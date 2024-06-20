民間新建物低碳化將強制實施 內政部：明年底前提草案

為達成2050年淨零排放目標，內政部政務次長董建宏20日表示，在淨零建築部分，內政部已完成建築部門零排放路徑研究並制訂相關措施，其中新建建築物部分，公有目標於2026年可全面達建築能效1級或近零碳建築，並將由公有社會住宅帶頭進行，未來社宅興建完成累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸。

此外，董建宏還提到，在民間新建物部分，內政部也將盡速修訂法規強制實施，目前建研所已經完成相關草案內容，交由國土署研議並將入到建築法規中，國土署預計於2025年底提出草案，徵詢各界意見，目前也已開始進行內部與學者專家和業界的溝通。

內政部今舉行部務會報會後記者會，由內政部政務次長董建宏主持，他做了以上表示。

董建宏指出，在淨零轉型過程中，住宅是相當重要的部分，內政部並規劃將由公有社會住宅帶頭進行，所有社會住宅均需取得綠建築標章，而國家住都中心興建的社宅，已提前自2023年起率先全面導入能效1級以上的規劃設計；地方興建社宅，預定自2025年7月1日起達能效1級以上。建築研究所分析至今年底，未來12萬戶社宅完工後每年可減碳約4.74萬噸；至2032年底，未來社宅興建完成累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸。

內政部建研所說明，為逐步落實2050淨零建築，訂定三階段目標，分別為2030年公有新建建築物達成建築能效1級或近零碳建築；2040年50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築；2050年100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築。

建研所並指出，為了達成2030年公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築（1+級）的階段目標，自2023年7月1日起，公有辦公、服務類的新建建築（G-1金融證券、G-2辦公場所）需申請建築能效評估及標示；另自2024年7月1日起公有公共集會、商業、休閒文教類建築實施能效制度，並逐年擴大適用對象，公有新建建築物預計可提前至2026年全面達標。目前建築能效申請評定的件數已達63件，共計完成認可36件，其中有19件取得近零碳建築(1+級)能效標示。

加大淨零建築部分，針對公有既有建築物，建研所也透過 前瞻基礎建設【前瞻基礎建設】我國政府前瞻未來發展需求，因應國內外新產業、新技術、新生活關鍵趨勢，規劃自106年9月至114年8月推動「前瞻基礎建設計畫」，內容涵括八大建設主軸，包括建構安全便捷之軌道建設、因應氣候變遷之水環境建設、促進環境永續之綠能建設、營造智慧國土之數位建設、加強區域均衡之城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設，以及人才培育促進就業建設。 前瞻基礎建設計畫依「前瞻基礎建設特別條例」及立法院審查結果，編列二階段的四年計畫，期程共計八年，經費總額上限為8\,400億元。 計畫經費，補助中央及地方政府辦理改善能效、建置再生能源及儲能系統。今年共補助地方政府20案及中央政府15案既有建築改善，預估每年可節電2,300萬度，減碳量達到9,660噸。