明將率企業領袖團訪美！經長郭智輝參加SelectUSA峰會 深化台美經貿合作

經濟部20日宣布，經濟部長郭智輝21日率領企業領袖團訪美，將參加美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），以及與美國重要企業及公協會交流，傳達新政府施政理念、瞭解業者關切及需求，深化臺美經貿關係。同時將利用訪美之行，拜訪重要美商鼓勵來臺投資，促進台美供應鏈夥伴關係。

經濟部表示，這次美國在台協會籌組SelectUSA台灣代表團涵蓋半導體、化工、電子資通訊、生技、機械、航太及金融服務等產業。AIT亦籌組分團，邀集我企業、智庫及大專院校等推派代表，參訪美國各州以建立完整產業生態系為目標的「科技中心」（Tech Hubs）。

經濟部表示，郭智輝在產業界服務超過40年，瞭解中小企業赴海外投資布局時單打獨鬥的困難，上任後積極推動「境外關內」等政策，未來規劃透過「大廠帶小廠」引領台灣產業供應鏈到美國拓展商機、建立海外生產園區。台美理念相近，經濟部將持續協助業者走向世界，提供中小企業拓展重要市場所需協助，穩固與美國供應鏈夥伴關係。

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