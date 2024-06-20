NVIDIA擬在台採購綠電 雲豹能源爭搶頭香

AI晶片龍頭廠輝達（Nvidia）先前宣示將在台設置超級電腦運算中心以及研發中心，近期已開始向國內 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 業者洽詢採購事宜；其中，雲豹能源（6869）因市占率最高，有望搶得頭香。

日前輝達執行長黃仁勳訪台時，高喊將加碼投資台灣，近期該公司據傳已向國內綠電主要供應商洽詢採購事宜，相關綠電合約高達百億度電以上，因此包括雲豹能源、泓德能源、森崴能源等綠電三巨頭都在積極爭取輝達的綠電採購合約。

對此，雲豹能源發言人張建偉20日證實，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者把電賣給它都不夠，更不用提台灣還有其他高科技企業需要綠電，因此眼下應該是要先提高綠電供給，否則無法吸引更多企業在台投資。

張建偉表示，由於淨零碳排、RE100等趨勢成形，各家企業都需要採購綠電，但台灣無論是太陽能、風力、水力的綠電量都不足以滿足企業需求，因此綠電供應呈現賣方市場，呈現供不應求的狀態。

針對輝達採購綠電部分，張建偉透露，雲豹能源是全台最大綠電供應商，因此不會缺席輝達所帶來的綠電商機，但目前仍不方便對外說明細節，只能盡快擴大自身的綠電供應，滿足客戶需求。

根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電今年6月售出太陽光電憑證張數達1.1萬張，累計今年上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，穩居國內售電第一名寶座。

據悉，雲豹能源為提升綠電供應，近期已在嘉義取得土地，並計畫開發約160MW的漁電共生電廠，估計將分二期開發，第一期建置量約80MW，最快年底前將可取得施工許可證。

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