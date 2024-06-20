已接觸三大供應商！雲豹能源：輝達釋出百億度綠電合約「綠電需求量大」

太陽能光電大廠雲豹能源發言人張建偉今（20）日透露，計畫在台加碼增設超級電腦運算中心和研發中心的輝達，近期已接觸國內前三大太陽能光電廠，釋出將採購上百億度綠電採購合約，由於數量大得令人咋舌，各家都正思考要如何配合。

張建偉強調，以輝達提出的綠電需求量，台灣全數綠電廠都賣給它都不夠，因此可預期加速綠電開發，將是政府和光電業者必須努力的課題。

張建偉強調，因應淨零碳排，各企業都需要採購綠電，台灣綠電不足，讓綠電供應形成賣方市場。他強調，雲豹能源目前並不擔心綠電賣不出去，而是擔心綠電開發期牽涉地方審核權限，開發期太長。他舉雲豹能源在台南北門案場為例，雖然發電容量128MW（百萬瓦）成為台灣最大的漁電共生案場，卻經歷長達六年才完成併購，即使到目前為止，不僅面對台灣各種天氣的考驗，也還得與地方維繫良好的互動。

張建偉透露，輝達已和雲豹能源採購綠電，但額度他不便說。他強調，輝達選擇在台灣增設超級電腦運算中心，關鍵在台灣電力比其他國家還是有競爭力，但綠電供應不足可能是各企業擔心之處。

據了解，由於輝達執行長黃仁勳稍早透露將會與國內綠電主要供應大廠洽商綠電採購，從其先確保綠電供應的舉動，與雲豹能源、泓德能源和森崴能源三大綠電供應商簽署長期綠電供應合約，在台加碼設立超級運算中心的計畫已幾乎底定。

張建偉表示，為擴大綠電供應，雲豹能源已取得義竹和布袋近220甲養殖戶租地合約，計畫開發160MW漁電型太陽能電廠，分二期開發，希望第一期80MW能在今年底前取得施工許可證，並希望台電協助建立饋線，以利完工後能順利併網供電。

雲豹能源2023年全年度合併營收為新台幣67.84億元，年增7.66%，合併淨利達新台幣10.16億元，年增幅高達116%，營收與純益均創史上新高，每股純益（EPS）達8.77元新高。受惠改制成一般上市板交易，股價今日亮燈漲停，以152.5元作收。

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