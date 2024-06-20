不缺電！台電：下半年供電無虞 核三廠1號機將由豐德電廠3號機頂上

針對近期設備故障或事故造成之停電，外界誤解係因缺電造成，台電20日表示，事故停電並非缺電，不然不會修好就有電可用。經濟部也要求台電，針對今年下半年逐月盤點，雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，確保全年供電無虞。

今年7月核三1號機（95萬瓩）除役，但民營豐德電廠3號機（110萬瓩）加入供電；9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，但同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩，即使考量天然氣調度，仍可貢獻發電60萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求。

至於冬天空污季（10至12月）雖須配合減煤而減少發電，但因冬季用電負載較低，且有再生能源出力，加上12月大潭7號機（91萬瓩）及興達新1號機（130萬瓩）上線，皆可滿足負載需求。

另外，針對20日環團關心麥寮電廠除役議題，台電補充說明，麥寮2號機預計9月除役，麥寮1號機部分，先前因配合地方主管機關調整操作許可證之生煤用量，導致合約期間部分電量未發足，履約不完全，故麥寮電廠向台電提出將短發電量繼續發完之要求。

地方主管機關雲林縣政府也表達，因麥寮電廠操作許可證尚未到期，只要符合法定條件，應可繼續運作。台電基於補發電量仍屬履行原購售電合約，並未超出原合約發電總量範圍，故在麥寮1號機可合法履約之前提下，同意於2025年底前補發。

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