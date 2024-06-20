環境部成立綠色戰略辦公室 彭啓明稱永續長統合執行

環境部長彭啓明20日為「綠色戰略辦公室」揭牌並稱是永續長角色。將專責整合協調環境部及所屬機關在推動氣候變遷與淨零轉型相關政策規劃與執行業務，並擴大與其他部會推展淨零與綠色成長行動。

環境部以任務編組方式成立「綠色戰略辦公室」，今日由彭啓明揭牌；政務次長葉俊宏擔任召集人、政務次長施文真擔任副召集人，以及氣候署長蔡玲儀兼任執行長，並調派環境部及所屬機關熟悉業務者執行工作。

彭啓明說明，該辦公室由兩位次長擔任正副召集人，並指派氣候署署長兼任執行長調派環境部及所屬機關熟悉業務同仁來執行辦公室相關工作，畢竟許多淨零政策都需要跨部會合作，包括綠色與數位雙軸轉型、綠色金融、綠色醫療推廣、淨零科技應用、綠領人才訓練、全民氣候素養等，另也要加強公私部門合作以促進各行各業低碳轉型並持續掌握國際發展趨勢，借鏡國外執行成功經驗適時引入創新政策工具加大加快減碳力道。

彭啓明說，以自己在民間的經驗來看，企業要做好淨零絕非只靠永續部門而是需要整個組織一起合作。因此未來將以行政院永續長角色，與其他部會協力深化永續理念且務實投入具體行動，期望更加契合賴總統的「綠色成長戰略」施政理念。

此外，他彭啓明也提到，全球成功案例都由元首擘劃由上而下對策的作法，像是美國、日本、韓國、歐洲國家都有由總統或總理成立氣候變遷委員會的作法，一條鞭處理，台灣過去相關行政層級蠻多的，樂見賴清德願意跳下來做，重新架構更好的組織，未來每季召開一次，就他所知，預計7月底就要召開「國家氣候變遷對策委員會」。

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