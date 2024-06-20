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The Asia Group成立台灣分公司 深化在地布局

中央社／ 台北20日電

輝達執行長黃仁勳訪台，帶動科技業對台灣市場的興趣，由現任美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）創辦的策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）今天宣布在台灣成立分公司，並聘請曾擔任前立法院長游錫堃機要秘書和發言人的邱琬捷為台灣辦公室首位員工。

The Asia Group發布新聞稿指出，除了在台灣設立分公司，也在日本新聘請2名高級顧問，包括日本自衛隊退役陸將磯部晃一（Koichi Isobe）、曾在日本外務省經濟局任職的吉田泰彥（Yasuhiko Yoshida）。

The Asia Group管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）表示，集團致力於促進台日經濟發展，以及幫助台日企業探索在南亞和東南亞擴張的機會。

據了解，唐偉康上週親自來台，拜會包括台北市長蔣萬安、經濟部次長陳正祺在內的多名官員，介紹The Asia Group在台擴張計畫。

The Asia Group約在一年前聘請前Meta大中華公共政策董事總經理陳澍，擔任該集團香港及台灣業務負責人，之後陳澍協助創立專門服務科技產業客戶的數位政策部門，目前客戶領域涵蓋電子商務、社群媒體及人工智慧（AI）等。

陳澍表示，黃仁勳訪台大大提升台灣在國際產業界的能見度，也勢必促使更多企業考慮投資台灣，不僅僅是和AI相關的晶片產業，包括諮詢、法務以及市場推廣在內的許多服務性產業，也將受益於台灣AI產業帶動的風潮。

AI 日本 東南亞

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