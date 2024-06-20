股市攀高 中信銀：美第3季降息 關注 AI 電力基建需求題材

台股登高，中信銀20日指出，下半年全球經濟回穩，製造業景氣擴張，美國第三季仍將採取預防性降息，以避免經濟硬著陸，在市場樂觀情緒、聯準會放緩縮表，有效穩定市場流動性，建議採股債並進、成長價值兼顧及分散投資天期的平衡投資策略。

去(2023)年全球製造業表現疲弱，美國經濟不墜使得通貨膨脹下滑速度緩慢，今年上半年美國經濟維持穩定、非美國國家景氣築底、中國大陸刺激政策不斷祭出、歐洲消費者信心回穩等，美國聯邦準備理事會（Fed）大幅縮減降息幅度，從市場原本預期的7碼（1碼為0.25個百分點）減至1到2碼。

展望下半年，美國大選、地緣政治風險恐為下半年行情的最大不確定性，且中東地緣動盪尚未消弭，川普與拜登於民調差距有限之下，雙方為爭取選票於中東及俄烏地緣事件立場搖擺，也試圖對中國大陸再打貿易戰，造成政經不確定性上升。

整體而言，中信銀行認為，全球下半年流動性延續寬鬆，美國第三季仍將採取預防性降息，以避免經濟硬著陸。歐洲已啟動降息，新興市場國家則為維持利差優勢、支持匯率，部分央行降息次數雖有下調，降息趨勢不變，金融市場走勢將延續良性發展的路徑，帶動企業獲利持續成長，並促使獲利動能往美國以外的市場及科技以外的類股擴散

美國經濟雖緩步降溫但仍保持穩定，同時中歐經濟築底後進入復甦期，致使全球製造業景氣延續擴張格局。中國大陸方面則由於房市風險，祭出一連串救市政策使房市底部風險獲得支撐，消費信心將逐漸回溫，倘若政策更積極釋放利多，有機會帶動其他新興市場國家經濟加速成長。歐洲製造業築底，待消費信心改善，預期累積的超額儲蓄可望轉為消費力道，支撐歐洲經濟溫和復甦。

企業獲利成長持續增添股市動能，高品質債券低波動與固定收益特性可望增強配置韌性，新興國家則建議聚焦長期成長趨勢明確的市場，如半導體成分高的臺灣、韓國或受惠「中國+1」策略的印度。從產業角度觀察，企業獲利能力將不再集中於特定科技股，市場資金充足促使投資人尋找其他題材，並增加挑選優質價值類股意願，建議類股選擇應兼顧成長與價值。另一方面，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）熱潮仍為下半年市場趨勢主軸，美國大型科技股領漲，帶動相關供應鏈產業及股市屢創新高，可關注包括AI所帶動電力基建需求成長的相關題材，另受惠新藥品推出帶動獲利成長的健康護理產業亦將成為市場顯學。

債市則因流動性寬裕及景氣緩步復甦影響，波動風險可望下降，新興國家較成熟國家提早進入降息循環，新興企業獲利轉佳，期望帶動資金再流入，進一步推升新興主要貨幣主權債及當地債市後續表現。

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