新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

內政部為因應不斷上漲的房價、鼓勵青年自行購屋，於2010年推出「青年成家安心購屋優惠貸款」專案，又稱「青安貸款」，從政策上路迄今已核准超過1.43兆元的貸款，預估有34萬戶受惠；後續更是提出了「新青年安心成家購屋優惠貸款」，也就是「新青安」，作為原有政策的提升與修正版本。

然而雖然新青安提供許多年輕人購屋優惠，但也不乏亂象產生，投機份子藉此買屋轉租、人頭戶等問題衍生，也導致了社會上對於新青安政策的檢討聲浪層出不窮。

圖／財政部提供 圖／財政部提供

你適合申辦「新青安」嗎？下面就各項優惠、適用對象、利率計算、申辦銀行、市場反應、檢討機制等面向，幫助你更加了解這項政策。

市面上一般房貸最低利率約是2.06%，新青安貸款利率則是1.565%~1.865%，最高可核款8成。

對比舊制，原本貸款額度最高800萬提高至1000萬元；貸款年限也延長10年，最長可達40年；寬限期從3年延長至5年；實施期限延長至2026年7月31日，期間政府多補貼1碼（0.25%）總共減免0.375％的利息。（今年3月央行升碼半息，但新青安政策不受影響，利率維持不變。）

償還方式分為本息平均攤還、本金平均攤還。

本息平均攤還：將本息平均在貸款期間內償還，每期繳納本金加本息為固定。（應繳本金＋應繳利息＝固定值＝每期需繳房貸總額）

本金平均攤還：每月償還固定本金，利息則依剩餘本金計算。

圖／財政部國庫署官網

新青安申請資格須同時符合兩條件：其一為年滿18歲（符合民法規定之成年年齡）；其二是借款本人、配偶、未成年子女名下皆無自有住宅。

只要申辦銀行查證為自用住宅使用、不限首購、是否單身，都可受理。

適用貸款標的物為自申請日起算，前6個月內購買之自住宅。

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新青安貸款計息方式分為3種，「一段式機動利率、二段式機動利率、混合式固定利率」，3種方式擇1計算，選定後不可更改。

一段式機動利率：按基準利率固定加0.555%（目前為1.775%）機動計息。

二段式機動利率：前2年按基準利率固定加0.345% (目前為1.565%）機動計息。第3年起按基準利率固定加0.645%（目前為1.865%）機動計息。

混合式固定利率：前2年採固定利率，第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525%（目前為1.745%）固定計息。第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625%（目前為1.845%）固定計息。第3年起按基準利率固定加0.645%（目前為1.865%）機動計息。

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根據信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德試算指出，40年期新青安房貸1000萬元，都不提前償還狀況下，利息總支出高達550萬元，等於借1000萬40年要償還1550萬元。

每月還款過了寬限期，1000萬房貸從20年期每月6.56萬，30年期每月4.37萬，40年期可以一口氣降到每月3.4萬元，對於首購族來說相當有吸引力，但延遲償還本金付出的代價就是利息會明顯增加。

由8家公股銀行辦理（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行），申辦方式、還款試算、貸款利率規定、手續費等細項可至各家銀行官網查詢。

雖然新青安貸款用意是為讓青年容易買房，但市場上卻出現褒貶不一的輿論。

有不少首購族因為這項政策受益，結束租房生涯，買下人生第一間房，開始「成家立業」；然而許多專家憂心，指出現在房市過熱，新青安的推出又讓一群房市小白「硬上車」、「越級打怪」，「比起幫房東付房貸，不如為自己付房貸」的心態讓許多年輕人一頭熱買房，已經很熱的房市更是被帶起另一波高潮。

除此之外，更有許多「假性剛性需求者」看準政策漏洞，想投機大賺房地。除卻想利用5年寬限期等房價上漲後賣出獲利，更有甚者利用人頭申辦新青安、買房卻非自住而是轉租，使新青安淪為炒房投機者們的一大利器。

學者們發表看法，擔心如今擠滿小白、投機客而火爆的房市，最快很有可能在2028年就面臨「多殺多」的局面，導致影響整體的經濟發展。

近來有報導揭露，部分提供新青安行庫，在調查後發現數百戶「疑似」人頭戶或轉售轉租情況申貸戶，並已提報給財政部。

行庫高層證實，因近期的調查，已抓出申請新青安房貸，卻在短期內出售房產，購屋目的並非自用，可以說是「罪證確鑿」，銀行將向申貸者追討利息。

在財政部的指示下，6月17日申辦新青安的8大公股銀行，開會討論其衍生出的人頭戶、轉租機制防弊。

19日時，財政部宣布針對新青安弊端已經達成防人頭戶3大共識，包括清查人頭戶、強化勾稽是否有出租、新戶須簽切結書。

貸前徵審方面，將以銀行公會端「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」之相關規定落實審查。

貸後管理及稽查，包含將檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記、設立次順位抵押給第三人等謄本查驗、不動產購價回查、貸款後繳款紀錄稽核查證等。

新貸戶則需徵提自住切結書，承諾擔保品只能供「自住」使用，且明訂不可以拿房產作為出租、投資或借名登記等其他使用。若是違反規定將終止利息補貼，且要返還已提撥的補貼利息、重新核定貸款條件。

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6月27日，政府再次祭出新手段打壓投機者，新增「限貸一次」條款，每位借款戶，一生只能借一次新青安 。

首購族的借款戶，如果買第一戶房屋用新青安買屋的話，那麼要換屋時，就不能再借新青安。倘若首購族，把原本用新青安借來的房貸所買的房子賣掉、想要換屋，則換屋之後的房貸，即使該貸款戶名下仍只有那一戶房貸，也不能再借新青安 。

去年8月1日後已申請核貸新青安優惠貸款者，6月27日起不得再次申貸；並透過內政部、財政部資料交叉勾稽，抓出未自住的包租公。

在預防轉租方面，將以政府資料勾稽「未符自住個案」，由公股銀行提供新青安戶的房屋門牌地址，財政部將配合勾稽「租賃所得」、「租金支出列舉扣除額」，內政部協助勾稽「租金補貼資料」，藉由跨部會聯手抓漏，避免投機者。

圖／財政部提供

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