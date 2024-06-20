中信銀：下半年全球景氣進入擴張 續看好AI熱潮

中信銀表示，今年上半年美國經濟維持穩定、非美國國家景氣築底、中國刺激政策不斷祭出、歐洲消費者信心回穩，今年下半年全球進入景氣擴張期，並持續看好AI熱潮。

中信銀今天發布下半年投資趨勢建議新聞稿表示，今年下半年重點需觀察，全球經濟回穩下製造業景氣擴張趨勢。美國經濟不墜使通貨膨脹下滑速度緩慢，聯準會（Fed）今年降息預期幅度將大幅縮減為1至2碼（1碼為0.25個百分點），但市場樂觀情緒、聯準會放緩縮表，有效穩定市場流動性。

中信銀指出，美國經濟雖緩步降溫但仍保持穩定，中國則由於房市風險，祭出一連串救市政策使房市底部風險獲得支撐，消費信心將逐漸回溫，倘若政策更積極釋放利多，有機會帶動其他新興市場國家經濟加速成長。歐洲則是製造業築底，待消費信心改善，預期累積的超額儲蓄可望轉為消費力道，支撐歐洲經濟溫和復甦。

中信銀表示，全球下半年流動性延續寬鬆，美國今年第3季將採取預防性降息，以避免經濟硬著陸；歐洲已啟動降息，新興市場國家則為維持利差優勢、支持匯率，部分央行降息次數雖有下調，但降息趨勢不變。

中信銀認為，成熟國家央行陸續啟動降息，金融市場走勢將延續良性發展的路徑，帶動企業獲利持續成長，並促使獲利動能往美國以外市場及科技以外類股擴散。然而，美國大選、地緣政治風險恐成為下半年行情的最大不確定性。

從產業角度觀察，中信銀認為，企業獲利能力將不再集中於特定科技股，市場資金充足促使投資人尋找其他題材。另外，人工智慧（AI）熱潮仍為下半年市場趨勢主軸，美國大型科技股領漲，帶動相關供應鏈產業及股市屢創新高。

中信銀分析，債市則因流動性寬裕及景氣緩步復甦影響，波動風險可望下降，新興國家較成熟國家提早進入降息循環，期望帶動資金再流入；成熟債市雖利差收斂空間不高，但殖利率仍處於過去10年的相對高點，票息收益、降息預期依舊為亮點。

中信銀建議，面對政經局勢變化，投資人於資產類別、投資產業及投資天期等面向應重新檢視投資組合，並採股債並進、成長價值兼顧及分散投資天期策略。

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