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台灣醫療展登場 蕭副總統：盼結合科技成新護體神山

中央社／ 台北20日電
副總統蕭美琴。中央社
副總統蕭美琴。中央社

台灣國際醫療暨健康照護展今天開幕，副總統蕭美琴致詞表示，未來將結合台灣ICT、工具機產業、醫療服務高水準和AI科技導入等，讓健康照護產業成為新的護體神山，形成跨產業的關鍵產業聚落。

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）今天開幕，蕭副總統出席開幕典禮致詞表示，近期參與許多產業展覽，看到台灣民間活力和產業前景，讓她對產業發展充滿信心，但也聽到許多業者反映法規要跟得上科技與時代變化，尤其AI帶動產業數位轉型腳步快速，法規與時俱進的壓力更大。

蕭副總統表示，在產業發展過程中，政府扮演關鍵角色，不僅是管理者，更是協助媒合、發展的角色；今天恰逢新政府就職滿月，總統賴清德昨天也在記者會表示，3大關鍵政策領域中有健康台灣、健康領域，並將以總統的戰略高度，親自帶領台灣健康產業發展。

蕭副總統進一步說，在高齡化、少子化造成醫護人員短缺等挑戰下，可以藉由新科技和器材輔助、克服人力問題，因此必須更重視以科技協助醫療產業發展。

她提到，台灣ICT產業長期受到國際關注，是台灣的護國神山，而未來健康照護產業也將成為新的「護體神山」，結合台灣ICT、工具機產業、醫療服務高水準，以及透過人體臨床實驗導入AI科技，形成跨產業的關鍵產業聚落，將是台灣產業的新亮點。

蕭副總統表示，人工智慧發展創造許多爆發性機會，不過也產生個資保護的隱憂，尤其涉及自身健康等資訊保護，未來在臨床實驗、醫材醫藥開發新數據提供等過程，需要有更審慎、更前瞻性的法規制定。

國際接軌方面，蕭副總統表示，政府將了解國內外法規如何接軌，或許會有產業擔憂與國際標準整合，可能帶來競爭性挑戰，不過另一方面，也可以替台灣產業爭取更多國際市場的商機。

外貿協會主辦台灣國際醫療暨健康照護展，今天起至22日展出，聚焦全齡照護、智慧醫療、醫材廊道3大主題，吸引來自10國共280家企業參展，包括太平洋醫材、明基材料、長庚醫學科技、研華科技、雃博、強盛興等。

台灣國 國際醫療 醫材

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