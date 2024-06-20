麥寮1號機續約燃煤發電？台電澄清：履約爭議 洽談中

外傳燃煤的民營電廠麥寮1號機要延役，繼續提供燃煤的火力發電，環團抗議，要求經濟部與台電公司履行承諾，25年到期立即除役。台電表示，麥寮1號機的合約已經到期，只是合約期間因雲林縣政府限煤政策，導致售電度數未達標，六輕希望能繼續發電賣給台電至合約目標，但台電尚未同意，目前還在談。

台塑六輕的麥寮電廠有3座燃煤機組，2024年、2025年與台電的售電合約會陸續到期。根據台電各機組發電名單，麥寮1號機目前是沒有發電的狀態，備註掛「歲修」。

台電發言人副總蔡志孟表示，台電與麥寮1號機的合約是2024年5月31日到期，但在合約期間，因雲林縣政府限煤政策，導致無法達到合約售電目標，麥寮電廠認為縣政府的限煤屬於不可抗力因素，因此要求台電讓他們把沒有發足的電力發足賣給台電，但雙方還在談，沒有定案，因此目前麥寮1號機是沒有發電的狀態。

台電的考量有三，蔡志孟說，要研究合約內容，看六輕的要求在合約規範中是否合理，其次就是台電是否有些需求，再來就是如何彌補因限煤導致無法達標的發電量。因為這些都還在商談，沒有結論，因此麥寮1號機目前是沒有發電的。

另外，麥寮2機合約到今年9月，但因2號機規劃煤改氣，蔡志孟說，六輕是否也會提與1號機相同的要求，目前不得而知，但至少台電目前還沒收到。

不過，據了解，麥寮2號機要從燃煤改為燃氣，煤改氣有時效性，並涉及土地利用問題，2號機必須先拆除才能改新機組，延長使用時間恐怕會影響其煤改氣工程。由於2號機的合約9月才到期，因此六輕是否也會提出2號機要繼續售電至合約目標電量的要求，目前也很難說。。

至於麥寮3號機，合約到期日為明（2025）年6月，台電表示，有減煤的只有1號機與2號機，3號機沒有減煤，25年合約到期就到期。

麥寮1號機、2號機、3號機的裝置容量均為60萬瓩，1個機組的裝置容量大約核三廠1個機組的三分之二，以今日預估最高用電量3900萬瓩來看，麥寮1個燃煤機組發電量約占1.5％。

除了2024年5月31日已合約到期的麥寮1號機之外，在經濟部自2024年6月至2025年底電廠除役及新機組上線規畫，麥寮2號機、麥寮3號機都在除役名單中。

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