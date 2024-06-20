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台塑股東會前 環團盼重視越鋼人權與環境侵害問題

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
監督台塑越鋼聯盟等環團代表今天在台塑股東會外舉行記者會，呼籲公司重視與中鋼在越南河靜合資成立的越鋼公司，在當地造成的人權與環境侵害問題。記者潘俊宏／攝影
監督台塑越鋼聯盟等環團代表今天在台塑股東會外舉行記者會，呼籲公司重視與中鋼在越南河靜合資成立的越鋼公司，在當地造成的人權與環境侵害問題。記者潘俊宏／攝影

台塑今天舉行股東會並進行改選，監督台塑越鋼聯盟等環團代表在股東會外舉行記者會，並進入股東會呼籲公司重視與中鋼在越南河靜合資成立的越鋼公司，在當地造成的人權與環境侵害問題。

天主教新竹教區越南移工移民辦公室主任阮文雄及環境保障基金會執行長凃又文等人在股東會場外呼口號要求停止汙染越南、停止購買俄媒助俄侵烏，認為台塑是台灣的大企業，應該對越南造成的汙染負起責任，落實自己的永續守則及經濟部制定的企業與人權行動計劃，提出妥適的人權與環境保障對策，落實與利害關係人的溝通。

監督台塑越鋼聯盟等環團代表今天在台塑股東會外舉行記者會，呼籲公司重視與中鋼在越南河靜合資成立的越鋼公司，在當地造成的人權與環境侵害問題。記者潘俊宏／攝影
監督台塑越鋼聯盟等環團代表今天在台塑股東會外舉行記者會，呼籲公司重視與中鋼在越南河靜合資成立的越鋼公司，在當地造成的人權與環境侵害問題。記者潘俊宏／攝影

人權 股東會 越南

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