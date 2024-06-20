台塑股東會前 環團盼重視越鋼人權與環境侵害問題
台塑今天舉行股東會並進行改選，監督台塑越鋼聯盟等環團代表在股東會外舉行記者會，並進入股東會呼籲公司重視與中鋼在越南河靜合資成立的越鋼公司，在當地造成的人權與環境侵害問題。
天主教新竹教區越南移工移民辦公室主任阮文雄及環境保障基金會執行長凃又文等人在股東會場外呼口號要求停止汙染越南、停止購買俄媒助俄侵烏，認為台塑是台灣的大企業，應該對越南造成的汙染負起責任，落實自己的永續守則及經濟部制定的企業與人權行動計劃，提出妥適的人權與環境保障對策，落實與利害關係人的溝通。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中七期豪宅租金飆升 這個社區刷新住宅租賃天花板
▪ 地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值
▪ 淡水房價凍漲原因在哪？ 網曝1理由：不是距離太遠
▪ 獨／八大行庫新青安會議定調新貸戶簽切結書 下周一政院會議拍板
▪ 台股1年半大漲9千點 房仲：房市迎38年最強資金行情
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言