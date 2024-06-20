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國泰金調查：台股樂觀指數、風險偏好雙漲 這些因素影響股市走勢

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控20日發布2024年6月國民經濟信心調查結果，時事題為「民眾對於影響2024年台灣經濟成長與台股走勢的主要因素調查」，27%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是影響台股走勢主因，25.6%民眾覺得台灣經濟成長及企業獲利表現為影響大宗，24.1%民眾認為關鍵是美國股市走勢。

另外，也有17.1%的民眾表示兩岸關係穩定度為重要因素，僅1.4%民眾認為中國股市是影響台股的主要因素。

關於民眾對於影響2024年台灣經濟成長的主要因素，調查結果顯示，34.6%民眾認為最主要的影響因素是高通膨壓抑全球需求，20%的民眾表示全球景氣衰退是重要關鍵，14.2%民眾傾向認為是美中關係緊張，10.7%民眾則覺得是地緣政治議題造成金融動盪。

整體而言，超過一半的民眾認為全球需求及景氣動向為影響2024年台灣經濟成長主因。

國泰金控指出，調查期間內，主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，國際股市區間震盪偏升。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走升至24.5 (5月：14.4)，風險偏好指數上揚至23.3 (5月：19.5)。

景氣方面，國發會最新公布的4月景氣對策信號提升至黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚；調查顯示，景氣現況樂觀指數走高至16 (5月：6)，展望樂觀指數同步增加至9.3 (5月：2)，民眾對未來景氣的樂觀預期為2024年3月以來新高。

大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同時上揚，分別增至14.5 (5月：11.5)及 -5.4 (5月: -8.3)，其中大額消費意願為2024年3月以來高點。買房意願微幅下降至-38.4 (5月：-38)，賣房意願指數則上揚至6.7 (5月：0.7)。

至於經濟成長與通膨預期，52%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，66%民眾預期通膨仍高於2%。

主計總處今年5月預估台灣2024年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%，調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.80%，52%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.32%，有66%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國泰金控 景氣對策信號

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