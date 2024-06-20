房市價量俱揚下 還想買房嗎？國泰金最新調查：國人買房意願略降
國泰金控今日發布6月國民經濟信心調查結果，超過一半的民眾認為全球需求及景氣動向為影響2024年台灣經濟成長主因。其中，民眾對未來景氣的樂觀預期為2024年3月以來新高，大額消費意願也為2024年3月以來高點，但買房意願則微幅下降。
根據國泰金控此次的調查結果，景氣展望樂觀指數走揚，消費意願、賣房意願均上揚，反映國發會最新公布的4月景氣對策信號提升至黃紅燈的趨勢，其中民眾對未來景氣的樂觀預期為2024年3月以來新高，大額消費意願也為2024年3月以來高點，但買房意願則微幅下降。
另外，雖然調查期間主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，使國際股市區間震盪，但股市樂觀情緒及風險偏好仍同步上揚。
國泰金調查結果顯示，34.6%民眾認為最主要的影響因素是高通膨壓抑全球需求，20%的民眾表示全球景氣衰退是重要關鍵，14.2%民眾傾向認為是美中關係緊張，10.7%民眾則覺得是地緣政治議題造成金融動盪。
在影響台股走勢看法的調查上，27%民眾認為全球貨幣與財政政策寬鬆程度是影響台股主因，25.6%民眾覺得台灣經濟成長及企業獲利表現為影響大宗，24.1%民眾認為關鍵是美國股市走勢，17.1%民眾則表示兩岸關係穩定度為重要因素。相較之下，僅1.4%民眾認為中國股市是影響台股的主要因素。
最新的調查結果也顯示，52%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，66%民眾預期通膨仍高於2%，和主計總處今年5月預估台灣2024年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%相較，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。
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