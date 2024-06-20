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國泰6月國民經濟信心調查：景氣展望樂觀指數及股市樂觀情緒皆走揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
27%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是影響台股走勢主因(國泰金控/提供)
27%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是影響台股走勢主因(國泰金控/提供)

國泰金控發布2024年6月國民經濟信心調查結果顯示，景氣展望樂觀指數及股市樂觀情緒皆呈現樂觀展望。

民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步提高，賣房意願亦上揚：

國發會最新公布的4月景氣對策信號提升至黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚；6月調查顯示，景氣現況樂觀指數走高至16 (5月：6)，展望樂觀指數同步增加至9.3 (5月：2)，民眾對未來景氣的樂觀預期為2024年3月以來新高。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同時上揚，分別增至14.5 (5月：11.5)及 -5.4 (5月: -8.3)，其中，大額消費意願為2024年3月以來高點。買房意願微幅下降至-38.4 (5月：-38)，賣房意願指數則上揚至6.7 (5月：0.7)。

52%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，66%民眾預期通膨仍高於2%：

主計總處今年5月預估台灣2024年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%，6月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.80%，52%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.32%，有66%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好同步上揚：

調查期間主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，國際股市區間震盪偏升。6月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走升至24.5 (5月：14.4)，風險偏好指數上揚至23.3 (5月：19.5)。

時事題：民眾對於影響2024年台灣經濟成長與台股走勢的主要因素調查

關於民眾對於影響2024年台灣經濟成長的主要因素調查結果顯示：

34.6%民眾認為最主要的影響因素是高通膨壓抑全球需求，20%的民眾表示全球景氣衰退是重要關鍵，14.2%民眾傾向認為是美中關係緊張，10.7%民眾則覺得是地緣政治議題造成金融動盪。整體而言，超過一半的民眾認為全球需求及景氣動向為影響2024年台灣經濟成長主因。

關於民眾對於影響2024年台股指數走勢的主要因素調查結果顯示：

27%的民眾認為全球財政與貨幣政策的寬鬆程度是影響台股走勢主因，25.6%民眾覺得台灣經濟成長及企業獲利表現為影響大宗，24.1%民眾認為關鍵是美國股市走勢，17.1%民眾則表示兩岸關係穩定度為重要因素。相較之下，僅1.4%民眾認為大陸股市是影響台股的主要因素。

台股指數 景氣對策信號

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