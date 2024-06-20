景順2024年中投資展望：分歧中尋找機會

截至目前為止，美國經濟受貨幣政策緊縮的影響較小。然而，美國宏觀數據接連意外上揚後，相關增長似乎正顯示放緩跡象。受限制性貨幣政策的影響，年內剩下時間裡美國的經濟增長率或略低於趨勢水準。

與此同時，年底以前通膨有可能繼續顛簸地下降，通膨穩定在目標水準以上的情況應會限制貨幣政策放寬的程度及步伐。基本情境預期聯準會將於年內降息兩次，並可能從第３季開始。

Kristina Hooper提到：「美國股市已受惠於持續的企業獲利增長，通膨放緩，以及人工智慧熱潮等主題。目前美國股市評價高漲，說明市場已消化大量樂觀情緒。預期增長將保持堅韌，但不及預期的風險亦有所上升，看好風險資產，但在此背景下其上漲潛力有限。」

歐元區方面，儘管貨幣政策緊縮、全球經濟疲軟，而且面臨多項地緣政治引發的經濟不利因素，但經濟趨勢持續良好。歐元區勞動力市場似乎有所放緩，但隨著通膨顯著下降，實質工資增長獲得改善。

儘管歐元區增長一直不及美國，但抗通膨進程則遙遙領先。隨著通膨接近央行的目標水準，歐洲央行已於6月的會議上首次降息，未來可能會繼續降息，但速度尚不確定。這亦有利於支撐未來增長。整體而言，近期歐洲增長前景出現溫和上升，增長率應可於今年剩下的時間逐步恢復至趨勢水準。

英國表現應與歐元區相似，但時間線將有所延遲，而且短期內貨幣政策寬鬆程度亦會更小。近期經濟活動有所改善，前瞻性指標均有上漲，反映經濟溫和復甦。不過，有鑑於相關經濟活動依然低迷，預期英格蘭銀行至少會在年底前降息一次，但通膨高漲仍是一個挑戰性因素，可能會限制政策進一步放寬。

預期在工資增長、製造業產出改善及財政刺激措施的支持下，日本經濟活動會有所反彈。最新的「春鬥」集體薪酬談判結果顯示，工資增長較過去近幾年明顯加速，這應有助消費成長，同時推動通膨的持續正常化。

隨著通膨小幅上升，日本央行可能在2024年底前實施至少一次額外升息，並可能推出量化緊縮政策，從而有望提高日本持續實現2%通膨的可能性。

以上因素可能推動全球投資人增加對日本股票的配置，進而推動日本股票領先其他已開發市場。日圓短期內可能會繼續走弱，但聯準會放寬政策及日本央行緊縮政策應會於今年底前緩解日圓的疲軟表現。

中國大陸經濟環境有望改善，市場仍有充足積極的上升空間。受出口復甦及財政政策支持等因素推動，經濟增長似乎在逐步走強。

房地產市場方面，房地產投資、消費者情緒、地方政府融資等是經濟增長過程中需要關注的議題。近期的出口增長顯示，外部因素改善為經濟提供支撐，市場情緒可能過於悲觀，意味著經濟增長超出一致預期的可能性更高。

大陸以外，新興市場面臨嚴峻的全球經濟環境。毫無疑問，現階段全球商品價格衝擊、高通膨及全球貨幣政策迅速緊縮對新興市場的打擊較主要經濟體更大。聯準會恢復「利率於較長時期內保持高點」的立場，以及美元走強，均對許多新興市場帶來挑戰。

不過，在堅決抗通膨的背景下，新興市場應可獲得相對穩健增長，一旦聯準會降息，利率下降及美元走弱應可為新興市場資產提供支撐。

Kristina Hooper補充指出：「新興市場國家的宏觀及經濟增長表現確實存在明顯分歧，當中包括幾個重要新興市場的『墜落天使』債券未來有機會發生大幅逆轉。因此，我們建議利用整個新興市場範圍內基本宏觀因素及各國具體情況的差異，對新興市場採取主動方法，而不是採取加碼或減碼的兩極化被動策略。」

投資啟示

考慮到有利的宏觀環境，傾向於偏重風險資產，但需要保持風險控制，因為評價偏高限制風險資產的上漲空間。

股票看好周期股及小型股，因為其評價相對具吸引力且對經濟週期更加敏感，亦看好已開發市場（美國除外）及新興市場股票。

債券提供頗具吸引力的機會，尤其是長期債券，儘管殖利率已接近幾十年來最高水準，強大的基本面為眾多固定收益資產提供支撐，在一定程度反映出投資等級及高收益信貸利差顯著縮窄的原因。銀行貸款的多元化特徵亦具吸引力，有鑑於其存續期接近為零，預期其可相對免受利率波動的影響。新興市場當地貨幣及美元貨幣債券預期亦將可望有強勁表現。

房地產市場亦存在機會。過去的負面情緒可能已反映到價格當中，隨著環境的改善，市場有望大幅上升。例如，政策利率下調為房地產債務成本及資本化率提供下降空間，這將提振交易活動及促進價格回升。

主要貨幣當中，隨著聯準會開啟降息，美元可望於今年內開始走弱，這將有利歐元、英鎊及巴西里拉等貨幣。

另類情境

年初以來，經濟增長遠較預期更具彈性，通膨亦較預期更為頑固，各個經濟體之間的分歧程度日益加劇，主要經濟體的通膨路徑不一。

「硬著陸」仍有可能發生，即已經犯下的政策錯誤的滯後影響開始顯現，並證明美國經濟難以應對。在這種情況下，預計成長將顯著疲軟，政策將更快放鬆。另外，持續的通貨膨脹可能要求政策制定者在更長的時間內維持較高的利率，從而產生比目前預期更大的經濟影響。

於此「硬著陸」情境下，看好現金、防禦性性股票（比如消費必需品、健康護理、公用事業）、長存續期主權債券及貨幣（瑞士法郎及日圓）等資產。

相反地，美國亦可能出現上漲情境，倘若如此，已冷卻的需求有助於緩解通膨壓力。這將讓聯準會提前以更大的幅度放寬政策，進而推動美元轉弱，並有利風險資產及非美國資產。

在「軟著陸」情境中，美國經濟目前正處於（或者甚至正在退出）週期中期的放緩階段，並將於2024年下半年重新加速。於美國之外，盈餘經濟體(surplus economies)如歐元區及雙赤字新興市場有望受益。

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