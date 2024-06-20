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新聞眼／財劃法修法延長賽 在野雙輸

聯合報／ 本報記者賴昭穎

立法院財委會昨天審查攸關中央與地方資源分配的財政收支劃分法修正草案，結果卻是「雷聲大、雨點小」，會中並未審查修法草案，朝野立委光是要財政部何時提政院本修法案就吵了一上午，最後在野立委挾人數優勢，表決統統請財部在立院下會期前提政院版草案的臨時提案，宣告財劃法修法進入延長賽。

從昨天的結果來看，在野立委所提的臨時提案等於讓朝野都有台階下，實則在野黨面子、裡子雙輸，因為執政黨打從心裡根本不想動財劃法，一開始就打算以拖待變的戰略，反觀在野立委洋洋灑灑的提出近廿個版本的財劃法草案，先前還信誓旦旦的喊說要力拚本周讓草案出委員會，甚至脫口說出因立院三黨不過半，當前是財劃法最接近可能比較公平、完美修正的一刻，結果卻是說一套、做一套，昨天的結果等於讓綠營看破手腳，財劃法修法恐將遙遙無期。

財劃法修法牽涉中央、地方錢權分配，也就是因為是一場資源大戰，才會搞到廿五年來修法裹足不前，除資源分配擺不平導致修法延宕，更關鍵的因素在於長久以來中央錢權一把抓，要中央心甘情願錢權下放，不僅政治不正確、更是挑戰人性，讓每次財劃法修法都成了萬年優先法案。

面對中央的政治算計和技術性拖延，在野黨如果真的有心要推動財劃法修法，就請以行動展現推動修法決心，不要錯失推動改革的契機，也辜負選民的付託。

立法院 財劃法 財政部

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