財劃法修法 立院下會期再戰

立法院財政委員會昨天審查「財政收支劃分法」修法草案，但並未進入逐條討論，藍白立委意見聚焦在中央要提出修法版本，最後以舉手表決方式通過臨時提案，要財政部於立院下個會期開議前提出政院版草案。這也意味著修法案恐無法在這個會期過關，得拖到下個會期再戰。

不少與會立委昨天都為選區發聲，唯一共識是財劃法有修正必要，但因各地方重視指標不同，共識難尋，因此討論並未進入「深水區」，財政部長莊翠雲對於修法期程也並未鬆口。

國民黨立委賴士葆等人提出臨時提案，請財政部在下會期開議前提出政院修法版本，但民進黨立委郭國文認為，共識尚未凝聚，不要押日期，應從長計議，這是為求慎重，而非拖延。莊翠雲則說，對於立委、各界表達意見，她都有認真聽、認真了解，也認為應該修財劃法，但各地方政府對於如何分配，皆表達對自身有利指標，財政部希望參採指標必須具體、客觀、具普遍性。

莊翠雲指出，目前意見仍分歧，共識無法凝聚，即使快速推出版本，也是枉然，財政部絕非藉故推托，是希望能夠周延蒐集意見。

不過，王鴻薇、李彥秀、黃珊珊等立委主張應把期程寫入，況且提案文字也有「建請」財政部提出草案版本，否則就是拖延。郭國文則提出折衷版本，改為讓財政部於「開議後」提出財劃法「修法進度報告」。

但賴士葆、陳玉珍等人認為，修法進度報告還要等三個月後是刻意延宕，因朝野立委意見僵持，召委羅明才決定舉手表決，以五票贊成、三票反對通過臨時提案，請財政部下會期開議前提出版本。

莊翠雲會後受訪表示，該怎麼辦就怎麼辦。羅明才則說，財劃法修法「茲事體大」，盼給予各方時間充分討論，且好不容易有修法共識，搞不好下次修又要廿年，多一點時間充分討論是必要的；他也說，中央、地方財政失衡，貧富懸殊愈來愈大，希望凝聚共識後，下會期能三讀通過。

民眾黨對財劃法有非常清楚的主張，會建立民眾黨的主導性和主體性，民眾黨主席柯文哲指出，執政黨「要當老大控錢，集錢又集權」，他猜財劃法會是下一個朝野對立的題目，和國會改革一樣，當年喊最大聲說要修法的就是民進黨，但民進黨執政後，發現各縣市要用錢要看中央臉色，更不可能把錢撥給地方。