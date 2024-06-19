三三會理事長林伯豐提建言 基本工資漲幅不宜逾3%
針對基本工資調漲的議題，三三會理事長林伯豐昨（19）日表示，如果持續調漲將導致勞動成本增加墊高物價，公司可能減少僱用人數，建議2025年基本工資調幅不宜超過3%。
林伯豐指出，政府已連八年調漲基本工資，月薪調漲幅度約37.3%；時薪調漲幅度約52.5%，基本工資調漲後，勞健保也跟著調漲，帶動物價大幅調升，也將間接導致勞動成本增加墊高物價，企業的營運成本也會大增。
三三會昨日舉行6月份例會，邀請前瞻經略院院長宋學文以「美中競合下，兩岸關係發展的契機與挑戰」為題發表專題演講。
另外，對於賴總統宣布將成立國家氣候變遷等三大委員會，林伯豐昨日表示，有感受到賴總統有心想把台灣治理好，但務必做到「和平為最終目的」，他並期盼由和碩（4938）董事長童子賢主導國家氣候變遷對策委員會，才能不受牽制。
林伯豐在會前受訪表示，能感受賴總統治理好台灣的誠意，三個委員會成立方向正確，但最終目的是為了和平，最簡單且有效達到的辦法就是「九二共識」，不用購買武器，務必做到和平為最終目的。
針對總統府要成立的國家氣候變遷對策委員會，林伯豐說，氣候變遷主要是淨零碳排，現在台灣就是2050年也難以達成，主要問題在於能源政策，仍舊以天然氣為主，應該使用核電，才能夠落實減碳目標，而童子賢能夠扮演比較積極的角色。
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