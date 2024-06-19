三三會理事長林伯豐：盼由童子賢主導氣候變遷委員會

賴總統宣布總統府將成立國家氣候變遷等三大委員會，三三會理事長林伯豐19日表示，有感受到賴總統有心想把台灣治理好，但務必做到「和平為最終目的」，他並期盼由和碩（4938）董事長童子賢主導國家氣候變遷對策委員會，才能不受牽制。

三三會19日舉行6月例會，邀請前瞻經略院院長宋學文以「美中競合下，兩岸關係發展的契機與挑戰」為題發表專題演講。

林伯豐在會前受訪表示，能感受賴總統治理好台灣的誠意，三個委員會成立方向正確，但最終目的是為了和平，若要務實一點，最簡單且有效達到的辦法就是「九二共識」，不用購買武器，務必做到和平為最終目的。

針對總統府要成立的國家氣候變遷對策委員會，林伯豐說，氣候變遷主要是淨零碳排，現在台灣就是2050年也難以達成，主要問題在於能源政策，仍舊以天然氣為主，應該要使用核電，才能夠落實減碳的目標，而童子賢能夠扮演比較積極的角色。

林伯豐隨後在致詞時，針對政府有意調漲基本工資的議題，他指出，政府已連續八年調漲基本工資，月薪調漲幅度約37.3%；時薪調漲幅度約52.5%，基本工資調漲後，勞健保也跟著調漲，帶動物價大幅調升。如果持續調漲將導致勞動成本增加墊高物價，公司可能減少僱用人數，對員工不利。建議2025年基本工資調幅不宜超過3％。

林伯豐並說明三三會於6月10日至14日舉辦「2024天津、雄安、北京參訪團」的過程。他表示，三三會此次前往大陸北京、雄安新區、天津等地參訪，主要目的是要了解台商目前投資經營狀況，並與國台辦交流，了解大陸未來對台商政策，也為緩和兩岸關係盡一份心力。

針對兩岸經貿交流，林伯豐提出四點建議：一，現階段兩岸官方沒有溝通的管道，由工商團體從產業層面進行交流，將有助於營造兩岸的友善氣氛。

二、天津、北京和河北省，形成了京津冀協同發展，產業規劃完整、硬體建設完備、專業人才充裕，是台商未來在大陸發展值得期待的重要基地。

三、企業界普遍認為，兩岸經貿關係緊密，應積極交流與溝通，與各地建立多層次的產業交流合作型態，聯手發掘大陸內需及外銷全球的龐大商機。

四、兩岸應共榮共存、和平發展。政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，應恢復海基會、海協會的直接溝通，以實現兩岸經濟、文化、宗教、觀光等所有交流活動。

林伯豐並預告，三三會未來將持續組團前往大陸各地參訪，8月份將組團前往河南鄭州、洛陽、開封等地參訪，並參加2024台豫經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇，期能深化與大陸各地的交流互動，為台灣產業尋求新的發展機遇。

10月21日至26日三三會也將舉辦關西經貿訪問團，將拜會關西經濟連合會、大阪商工會議所、京都商工會議所。11月14日也將與名古屋商工會議所在台北簽屬MOU。

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