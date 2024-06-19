水利署：石門及翡翠水庫供水為主 發電是附帶效益

民眾關心近日翡翠、石門水庫放水，水利署19日表示，石門水庫為多標的水庫，以供水為主，發電係附帶效益，每日放水量均依各標的用水需求放水操作，先蓄存於下游後池，農水署桃園管理處及台灣自來水公司再自後池取水供應農業灌溉及公共用水。翡翠水庫為單一標的供水水庫，放水於下游河道後，台北自來水事業處於下游堰壩取水供應供應公共用水。為有效用利用水資源，每日依用水需求放水，過程中兼具水力發電效益。

水利署統計最近30天(5月20日至6月18日)二座水庫發電天數及發電量，石門水庫因其中三天灌溉用水量少未放水，直接由後池供水外，其餘27天總發電量4,447,000瓩；另翡翠水庫共發電30天，總發電量10,384,865瓩。另石門及翡翠水庫最近三天放水量分別為214、227、219萬噸及172、164、177萬噸，該放水量主要為滿足下游用水需求，並無為發電而放水情形。

水利署強調，水庫主要以供水為主，發電係附帶效益，將持續與台電共同合作，讓水庫供應下游各標的用水同時兼具發電，使水資源充分利用。

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