對韓國娛樂台KMTV有意見 NCC要求系統提替補頻道備案

迪士尼集團撤台後，多數有線電視系統以韓國娛樂台KMTV與AMC最愛電影頻道，分別替補衛視中文台與STAR MoviesGold。NCC表示，希望業者6月底前送出相關頻道收視率報告外，也要提替補頻道備案。

迪士尼集團旗下包含國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold與STAR World等5頻道，今年元旦終止經營，系統業者送出替補頻道方案，國家通訊傳播委員會（NCC）去年底罕見以附期限方式許可63家系統台頻道異動，延長觀察期到6月底，NCC今天對此續行審議。

NCC主秘黃文哲表示，委員會對於放在31頻道替補衛視中文台的韓國娛樂台KMTV、華藝MBC綜合台，以及放在69頻道替補Star Movies Gold的AMC最愛電影頻道，不太符合本國自製率要求。其中，系統替補最大宗主要是韓國娛樂台KMTV以及AMC最愛電影。

黃文哲表示，希望系統業者可以趕快補上這3個頻道的收視率、品質調查報告，同時也希望系統提出相關頻道備案。部分系統業者指出，如果需要提出其他替代頻道，也需要時間去洽談合約，但還是先請已有準備的業者提出備案。

NCC官員說明，委員會認為韓國娛樂台KMTV、華藝MBC綜合台跟AMC最愛電影，跟去年原先頻道方案的定位有落差，因此希望系統再尋找本國自製率較多的頻道作為替補考量。去年底的決議是附期限方式許可頻道異動，因此最晚6月底也要做出決議，但決議有可能是同意，也可能是另外下處分。

先前韓國娛樂台KMTV申請頻道營運計畫變更，不過業者提出的本國自製節目比率規劃「有預設前提」，提到系統普及率為60%時，本國自製節目比率要提升到2%到5%等。NCC當時認為，過去沒有這類作法，但業者並未撤件調整，目前營運計畫變更仍在審議中。

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