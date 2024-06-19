南韓頻道無法「equal or better」 NCC要求新替代頻道

迪士尼旗下五個基本頻道在今年初退出台灣有線電視市場後，各系統台紛紛提出相關頻道替代方案，當時國家通訊傳播委員會（NCC）要求「equal or better」（同等或更好），經過近半年，NCC委員會今天審查相關頻道的表現，認為南韓的KMTV（取代31衛視中文台）、美國的AMC電影（取代69 Star Movie台）兩頻道在本國自製率上還有改進處，除了要求系統台在6月底前提出更明確的收視率、客戶滿意度報告外，也要系統台準備這兩頻道的替代頻道。

今年1月起迪士尼集團退出台灣的頻道包括國家地理頻道（18）、衛視中文台（31）、衛視電影台（61）、STAR Movie Gold（69）、STAR World（78或79）。全台系統台提出各種替代頻道中，多數系統台提出衛視中文台的替代頻道是南韓綜藝頻道KMTV，對衛視電影台提出替代頻道最多是AMC電影台。

NCC最在意的是衛視中文台、衛視電影台的替代頻道，因先前衛視中文台為了台灣市場，投資製播在地節目，NCC委員也要求南韓綜藝頻道提出在台製播本土內容的投資計劃。不過業者到今年3月底前仍無法提出滿意度、收視率調查，為避免空頻，對系統台的替代方案給予附期限許可，延長播出三個月（4月1日到6月30日），再決定是否可續播出。

據了解，被NCC要求提出投資計畫的南韓綜藝台KMTV當時市場滲透率61.54%，但KMTV近期提出的計畫，仍是希望普及率提高到一定程度，才提出投資內容製作方案，不符合NCC委員會的要求。

商品推薦