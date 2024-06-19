快訊

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

南韓頻道無法「equal or better」 NCC要求新替代頻道

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

迪士尼旗下五個基本頻道在今年初退出台灣有線電視市場後，各系統台紛紛提出相關頻道替代方案，當時國家通訊傳播委員會（NCC）要求「equal or better」（同等或更好），經過近半年，NCC委員會今天審查相關頻道的表現，認為南韓的KMTV（取代31衛視中文台）、美國的AMC電影（取代69 Star Movie台）兩頻道在本國自製率上還有改進處，除了要求系統台在6月底前提出更明確的收視率、客戶滿意度報告外，也要系統台準備這兩頻道的替代頻道。

今年1月起迪士尼集團退出台灣的頻道包括國家地理頻道（18）、衛視中文台（31）、衛視電影台（61）、STAR Movie Gold（69）、STAR World（78或79）。全台系統台提出各種替代頻道中，多數系統台提出衛視中文台的替代頻道是南韓綜藝頻道KMTV，對衛視電影台提出替代頻道最多是AMC電影台。

NCC最在意的是衛視中文台、衛視電影台的替代頻道，因先前衛視中文台為了台灣市場，投資製播在地節目，NCC委員也要求南韓綜藝頻道提出在台製播本土內容的投資計劃。不過業者到今年3月底前仍無法提出滿意度、收視率調查，為避免空頻，對系統台的替代方案給予附期限許可，延長播出三個月（4月1日到6月30日），再決定是否可續播出。

據了解，被NCC要求提出投資計畫的南韓綜藝台KMTV當時市場滲透率61.54%，但KMTV近期提出的計畫，仍是希望普及率提高到一定程度，才提出投資內容製作方案，不符合NCC委員會的要求。

NCC 電影

延伸閱讀

首升格為副部級 中韓「外交安全對話」時隔多年首爾登場

4名NCC委員提名卓榮泰不背書 黃珊珊：借刀殺人換自己人

NCC委員名單卡關 卓榮泰：停擺對國家人民不適當

朝野再戰NCC組織法修正 柯建銘：國民黨又在挑戰憲法

相關新聞

南亞今開股東會 董座吳嘉昭：下半年會有更好成績

南亞今日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，去年合併營收2597.5億元，比上一年度衰退26.9%；合併稅前利益91.3億元，...

環團：中鋼應面對越鋼人權與環境侵害問題

監督台塑越鋼聯盟代表今天出席中鋼公司股東會，針對中鋼於越南河靜合資成立的越鋼公司在當地造成的人權與環境侵害，聯盟呼籲中鋼...

買氣差、租金卻創天價 房仲曝「台中有錢人想法變了」

近期房價表現驚人的台中市西屯區，豪宅租金價位同樣亮眼，住商機構觀察實價登錄，七期重劃區知名豪宅「寶輝一品花園」，以月租金...

一戶房屋稅200萬 重稅將上路 這豪宅出清餘屋最積極

囤房稅2.0即將於7月上路，建商持有逾5年未售出的豪宅餘屋，將面對4.8%重稅，紛紛啟動餘屋出清。

裕民亞泥聯手打造 環保低碳水泥船登場

亞洲水泥（1102）和裕民航運（2606）19號在花蓮港聯合舉行盛大的環保水泥專用船「亞泥九號」（Asia Cement...

台中這戶豪宅月租20萬刷新租賃天花板 房仲曝原因

住商機構觀察實價登錄，台中七期重劃區屋齡14年的豪宅6樓戶，坪數為253.8坪，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。