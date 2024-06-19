宇隆新廠啟用 搭載藍色公路喜迎全球訂單

宇隆科技（2233）新廠19日落成啟用，新廠座落於臺中港科技產業園區內，佔地1.2公頃斥資10億歷經三年興建。宇隆董事長劉俊昌表示，新廠完整生產場域及製程整合後，可提高生產量能3倍，並為宇隆再創營收高峰，除本業機加工領域，自有品牌TUF ONE行星減速機專用高端生產設備持續進場，將成為TUF ONE主要研發及生產基地。

宇隆強調，除了工業應用領域外、亦可結合AI技術,應用於人形機器人；在戰略布局上，新廠將扮演多功能、跨產業整合服務角色，實踐醫療無塵室生產線，同時滿足醫療、汽車、高階自行車等多元產業需求，推進公司與客戶長期合作關係，爭取更多訂單，帶動產業經濟成長；今年自行車產業復甦腳步比想像中還快，有新廠產能挹注、加上公司積極佈署醫療產業、持續擴大汽車、E-Bike、TUF ONE減速機..等產業、產品應用領域，伴隨著宇隆新廠擴大的產能，可即刻配合客戶需求啟動全球服務。

宇隆公司表示，新廠設計概念如同機械加工之雕刻過程，是⼀種減法、去除多餘的部分，結合美國LEED銀級綠建築標章理念，打造辦公室、廠房以及車道三個大自明性量體，螺旋車道其高聳外突的圓柱形，進入園區即吸引目光，具有非常強烈地標性格，其所在位置亦引入西南氣流，盤旋而上帶走熱氣；屋頂設置太陽能光電板，除避免太陽直射增加空調負荷(被動式節能)，亦以再生能源(主動式綠能)為淨零碳排目標帶來效益。秉持友善職場理念，設置員工娛樂健身中心、休憩閱覽區、現代化員工用餐環境、寰宇國際會議中心、技能培訓道場等設施，鼓勵同仁精益求精持續學習，新廠亦將吸引海線人才回鄉服務、蓄積人力資本共創美好未來。

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