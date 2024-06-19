數發部用AI打詐 詐騙廣告下架率9成

遏止詐騙蔓延，數發部運用AI（人工智慧）打詐。數發部次長林宜敬今（19）日表示，資安院研發的AI打詐技術，除了能辨識詐騙訊息，也能提前預測並防範潛在詐騙行為，例如資安院開發中的人名及帳號識別結果，現階段準確率可達93%以上，每天也可偵測5000到1萬筆偵測詐騙內容，詐騙廣告下架率9成。

資安院綜整近20年台灣詐騙事件及美國FBI、澳洲國家反詐騙中心NASC、英國內政部 Fraud Strategy 等單位的研究，歸納出愛情交友、金融投資、產品服務、意外之財、威脅勒索、身分冒充、工作求職、錢騾車手及慈善捐款九大詐騙態樣，目前最盛行的是金融投資、身分冒充、愛情交友的混合式詐騙。

詐騙廣告橫行，許多新的詐騙廣告出來，只存活1-2天就消失，也因此，如何縮短詐騙廣告上架時間，就成為數發部打詐重點之一。

資安院副院長林盈達指出，現在的詐騙廣告就彷彿是打地鼠一般，廣告存活在架上僅一、兩天就消失，就好像地鼠冒出來又縮回去，這增加了打詐困難度，若未來平台業者廣告下架流程走向自動化，詐騙廣告僅會在架上存活4小時，大大減少詐騙風險。

林宜敬表示，數發部目前對跨國平台詐騙廣告下架速度還不是很滿意，未來，希望用自動化方式取代人工作業，加快詐騙廣告下架速度，並透過AI自動排列所有詐騙訊息的優先順序；此外，下架詐騙廣告時，平台會擔心侵犯用戶個人隱私，未來也會有法源依據，降低平台下架詐騙廣告時的法律風險。

近年來，生成式AI技術日益創新多元，衍生的文字、影音及圖像深度偽造，更令人真假難辨。資安院表示，目前會優先處理文字詐騙的部分，在多媒體詐騙部分也會持續運用深偽技術（Deep Fake）檢測，提高詐騙識別程度。

資安院提醒，特別注意近期網路上冒出來的愛情交友諮詢、官方網址混淆、虛假課程、活動報名騙取個資、假冒慈善捐機構詐騙等新興詐騙手法，降低自己遭遇詐騙的風險。

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