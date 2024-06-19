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數發部用 AI 技術提升社群詐騙廣告識別率 下架率達九成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部次長林宜敬19日指出，伴隨著數位科技發展，發生的危害事件也越發普遍與創新，其中打擊詐騙要從源頭遏制詐騙的蔓延，數發部運用先進的科技手段來提升識詐、防詐的效率及效能，發揮「以快制快」、「聯防打詐」的綜效。由數位產業署委託國家資通安全研究院運用AI技術提升社群詐騙廣告識別率，每日可偵測到可疑詐騙內容5,000至1萬筆，下架率可達九成。

數發部指出，詐騙問題已成為全球高度數位化、網路化社會的重大威脅，不僅對民眾的財產安全造成了嚴重影響，更對整個社會的信任和穩定帶來了嚴峻的挑戰，面對這樣的局勢，僅靠傳統的防範手段已經不足以應對不斷演變、推陳出新的詐騙手法。尤其，近年來生成式AI技術日益創新多元，衍生的文字、影音及圖像深度偽造，更令人真假難辨。

資安院在數發部政策方向，並依數產署指導下，從「識別預警、查核驗證、清掃阻斷及採證調查」規劃一體連貫的打詐應變標準作業程序，並且進一步結合大數據分析、人工智慧和機器學習等各項前瞻技術，逐步打造一個高效、智慧化及整合的跨領域打詐協作及訊息交換平台。

資安院指出，利用深化資料探勘技術，像是廣告自動化巡檢技術、AI 詐騙關鍵字提取、身分資訊識別技術，每月巡檢量可達50萬筆，且可有效偵測詐騙廣告並進行通報。其中也發現到有九大樣態，包含愛情交友、金融投資、產品服務、意外之財、威脅勒索、身分冒充、工作求職、錢騾車手及慈善捐款九大詐騙態樣，目前最盛行的是金融投資、身分冒充、愛情交友的混合式詐騙。

林宜敬指出，該技術已經在今年上路，目前每天都可以在網路上巡檢到5,000至1萬筆詐騙貼文，經過判別後就能立刻通報數位平台進行下架，下架率高九成，不過目前要求數位平台下架假訊息、詐騙訊息等尚未有法源依據，打詐專法仍在立法院審議中，期盼打詐專法能夠盡快三讀通過。

對於詐騙訊息的下架速度，林宜敬說，目前並沒有訂定出下架的時限，未來的目標是希望能夠透過AI相關的新興科技，讓這些詐騙訊息能夠在被偵測到後立刻就下架處理，達到真正的打詐、防詐效果。

數發部強調，有效打擊詐騙，不僅需要跨部門的共同協作查核，還需要平台業者積極參與並協助下架快速生成的詐騙資訊，因此，加強跨部門的聯防機制，將成為數發部及相關政府部門共同打擊詐騙的重要策略。數發部將持續推動與公私部門協作，並將充分運用數發部轄下資安院及其他轄下法人的技術研發能量，並從法規治理、技術研發及意識提升等多面向，推動超前部署、源頭打擊、防患未然的打詐生態系，保護每位民眾的權益，進而為社會大眾提供一個更加安全、安心及安穩可靠的「數位信任」生活環境。

AI 廣告 詐騙

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