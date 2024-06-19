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童子賢出任氣候變遷委員會副召集人 林伯豐：不要像經長那樣受牽制

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
三三會理事長林伯豐（中）表示，期待和碩董事長童子賢能在企業與政府討論能源政策與核能議題中，扮演較積極的角色。圖／本報資料照片
三三會理事長林伯豐（中）表示，期待和碩董事長童子賢能在企業與政府討論能源政策與核能議題中，扮演較積極的角色。圖／本報資料照片

總統賴清德今日舉行「新賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，宣布邀請「挺核派」和碩董事長童子賢擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，媒體今日詢問三三會理事長林伯豐，是否期待童子賢居中扮演較積極的角色？林伯豐回應，「如果能由他一手主導，我想對台灣是有利的，不要又受到牽制，像經濟部長那樣！」

林伯豐今日表示，「民進黨有他的盲點，因應氣候變遷需要靠減碳排放，減碳排放的部分，台灣就是到2050年也做不到！主要的問題就是：我們的能源政策還是用煤跟天然氣，應該要用核電，才能夠落實減碳。」

童子賢日前接受本報專訪時，表明自己「不擁核」，他解釋，因為所謂的擁核是贊成核電發電占比過半，但他僅是鼓勵讓核能成為基載電力。童子賢說，台灣需要借助核能達成淨零碳排目標，核能的風險、汙染問題也已在科技進步下相對可控，另外，台灣也必須強化「能源韌性」以因應戰爭風險。

童子賢曾言，2050年淨零轉型是全球目標，但相較義大利等國家可進口核能，台灣受制於海島型結構，能源須自給自足，核能是良好基載電力，但與國際相較，台灣低碳發電量嚴重落後。

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