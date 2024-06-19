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小心詐騙！台電未繳電費提醒 唯一認證「111」短碼簡訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

小心簡訊詐騙！近期民眾反映收到詐騙集團假冒台電公司名義發送電費未繳提醒簡訊，且簡訊中附有不明網址連結，藉此詐騙用戶個資或信用卡資料。台電強調，「電費未繳提醒簡訊」不會提供任何網址連結，且簡訊已全面由111政府專屬短碼簡訊平台發送，請民眾務必提高警覺，認明111簡訊來源。

台電說明，自今(2024)年1月起，台電已統一透過數位發展部開發的111政府專屬短碼簡訊平台發送「電費未繳提醒簡訊」，截止5月底已發送超過200萬則，發訊號碼皆顯示為111，內容僅提醒民眾未繳電費的電號及月份，不會提供任何連結，亦不會由簡訊內連結導向繳費畫面。

針對近期詐騙簡訊，台電已通報內政部警政署165全民防騙網，提醒民眾若接獲任何可疑簡訊，可撥打台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問。

台電 詐騙集團 電費

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