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CPI年增率2%為通膨警戒線？央行：採彈性定義較妥適

中央社／ 台北19日電

台灣消費者物價上漲率（CPI）已經連續3年超過2%，通膨成為近年最受關注議題，不過對於外界慣稱2%為通膨警戒線，中央銀行認為，台灣屬於小型開放經濟體，採具彈性的物價穩定定義，應較妥適。

主計總處統計，自2022年以來，台灣CPI（俗稱通膨率）持續高於2%，儘管漲勢逐步放緩，預估今年仍達2.07%。央行13日發布的最新預測，則估今年通膨率為2.12%。

近年通膨議題受矚，外界數度討論台灣是否應訂定明確的通膨目標，以作為施政依循及參考，不過央行指出，小型開放經濟體通膨易受外來因素影響，物價穩定定義宜具彈性，且供給面因應措施至關重要。

央行說明，國際間央行的通膨率目標不盡相同，先進經濟體央行如美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB），雖然多奉行2%通膨率目標，但開發中國家央行的通膨率目標大多高於2%。

央行指出，就算主要先進經濟體央行多以2%為通膨率目標，也會強調此為中期達成目標的概念， 並賦予一定程度彈性；探究背後原因，近年來，結構性因素轉變削弱央行對通膨率的影響，加深央行實現精確通膨率目標的難度，且供給面衝擊讓通膨預測更加困難，導致嚴格的通膨目標化機制愈來愈不可行。

台灣又屬於小型開放經濟體，通膨易受外來因素影響，央行表示，有鑑於此，台灣採具彈性的物價穩定定義，應較妥適。

央行指出，攤開各界對通膨目標的討論，COVID-19疫情後，提高通膨率目標的聲浪漸增，但目前仍無定論；也有部分聲音認為，在通膨率持續未能達標的情況下，並非調整通膨率目標的適當時機。

至於政府面對通膨的作為，央行認為，伴隨全球化走向零碎化等結構性因素轉變，供給面不穩定性的可能性愈來愈高，面對供給面通膨的衝擊，貨幣政策效果相對有限，如果能搭配從供給面著手的財政政策等因應措施， 有助於讓穩定物價發揮更大成效。

央行 物價 通膨

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