賴總統：四接及核電廠延役 未來可納委員會討論

第四天然氣接收站以及核電廠是否延役備受關注。總統賴清德今天表示，上述問題都是社會關切且意見不同的議題，未來可以在總統府新設的任務編組委員會好好溝通，研究解決方案。

賴總統上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮陪同下，於總統府舉行「信賴新政．時代新台灣」記者會，宣布成立並將親自領軍「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」3大任務型編組委員會，同時接受媒體時事問答。

和碩董事長童子賢將擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，媒體提問，童子賢與政府能源政策立場似乎不同，賴政府是否要修正能源政策。賴總統表示，成立任務型委員會的目標之一是加強社會對話，也就是會邀請不同黨派、不同意見者參與，邀請童子賢擔任副召集人的考量也是如此。

至於媒體關注第四天然氣接收站以及未來核電廠延役問題，賴總統表示，這些問題都是社會關切且意見不同的議題，未來可以在委員會共同討論、溝通，研究出比較好的解決方案。

童子賢日前接受財經節目專訪時主張，核二、核三廠若延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可以為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。

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