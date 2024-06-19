快訊

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

糾紛頻傳！為何老人認為「博愛座」專屬他們？網挖出1975年這件事

賴總統：四接及核電廠延役 未來可納委員會討論

中央社／ 台北19日電
賴清德總統。記者侯永全／攝影
賴清德總統。記者侯永全／攝影

第四天然氣接收站以及核電廠是否延役備受關注。總統賴清德今天表示，上述問題都是社會關切且意見不同的議題，未來可以在總統府新設的任務編組委員會好好溝通，研究解決方案。

賴總統上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮陪同下，於總統府舉行「信賴新政．時代新台灣」記者會，宣布成立並將親自領軍「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」3大任務型編組委員會，同時接受媒體時事問答。

和碩董事長童子賢將擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，媒體提問，童子賢與政府能源政策立場似乎不同，賴政府是否要修正能源政策。賴總統表示，成立任務型委員會的目標之一是加強社會對話，也就是會邀請不同黨派、不同意見者參與，邀請童子賢擔任副召集人的考量也是如此。

至於媒體關注第四天然氣接收站以及未來核電廠延役問題，賴總統表示，這些問題都是社會關切且意見不同的議題，未來可以在委員會共同討論、溝通，研究出比較好的解決方案。

童子賢日前接受財經節目專訪時主張，核二、核三廠若延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可以為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。

核電 溝通 總統府

延伸閱讀

賴清德上任首月民調掉1成 賴士葆批：整天彷彿還在搞選舉

【重磅快評】郭智輝的生命意義 大戰卓榮泰的非核價值

黃仁勳等AI巨頭來台固樁 童子賢觀察電腦展今昔變化

發展AI電力夠用？童子賢：相信主管機關 但仍提3見解

相關新聞

賴總統宣布成立三大委員會 童子賢入列擔任副召集人

賴總統19日於總統府舉辦就職滿月記者會，他公布由自己擔任召集人成立三個委員會，分別為氣候變遷、社會韌性，以及健康促三大議...

內科停電 侯友宜：經濟部要完整說明

台北市內湖科技園區多處辦公大樓昨天上午11點多突然停電，國民黨議員游淑慧感嘆「黃仁勳前腳才走，他所擔心的電力問題馬上發生...

財委會續審財劃法 財長莊翠雲：精省後中央沒得到更多財源

立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲提出兩點意見，包括地方財政已比過往好，其次精省後中央承接省府業務，支出也增...

賴總統：四接及核電廠延役 未來可納委員會討論

第四天然氣接收站以及核電廠是否延役備受關注。總統賴清德今天表示，上述問題都是社會關切且意見不同的議題，未來可以在總統府...

影／財劃法修法 莊翠雲籲考量2面向

立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲今天表示必須考量中央與地方的整體財政情勢，第二個是財劃法必須考量適權性，因...

聯合骨材林德堅接任總經理 增設「策略發展委員會」

聯合骨材（4129）董事會討論公司組織異動及人選任命案，原董事長兼總經理林延生辭任總經理一職，續任董事長，總經理職務由營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。