台股主動型基金定期定額效益驚人，長期動能強勁

台股近期漲勢凌厲，目前台股短中長期均線重回多頭排列，台股欲小不易，在美國不升息前提下，AI高成長趨勢不易反轉，台股偏多格局不變，電子股5月營收逐漸回溫，第三季將進入旺季，AI相關族群為關注重心，預計指數維持高檔震盪、類股輪動快速，建議投資人透過主動型台股基金，定期定額長久存股打造微笑曲線，累積投資報酬最有效益！

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台灣投資人熱衷定期定額，證交所公布證券商5月承作定期定額投資金額為新台幣128.17億元，突破4月的124.57億元的歷史新高。很多人把定期定額當作不敗法則，認為只要閉著眼睛扣下去就一定會賺，這種說法大致上不能說錯，因為過去20年台股整體趨勢向上，投資時間拉得夠久的話，正報酬機率確實不低，但除了投資時間之外，事實上選擇投資標的也是至關重要，不同標的間的表現可能天差地遠。根據證交所截至4月底最新資料，目前台灣定期定額股票最夯的前十名中，台積電的扣款人數最多，每個月有超過七萬五千人在扣款，而前十大放眼望去除了台積電及中華電之外，其餘八檔全都是金融股，整體來說這些熱門的定期定額股票，並不保證任何投資表現可作為日後投資的指引。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

再來是近年存股大熱門ETF的部分，目前台灣定期定額ETF最夯的前十名中，扣款人數超過十萬人的ETF就多達5檔。從定期定額來看，雖然由於多數ETF都是近年發行，可供回測的數據有限，但乍看ETF的表現相對股票而言比較均衡，沒有哪一檔特別弱或特別強，以存股族來說，即便把投資時間拉長，可觀察到相較台股主動型基金，投資ETF並沒有多點「存」在感。(資料來源：證交所、野村投信整理。資料日期：交易戶數截至2024/4/30，績效截至2024/5/31。)

最後來到主動式基金部分，根據投信投顧公會最新4月份資料，雖然主動式基金每月扣款人數第一名才接近兩萬人，完全比不上個股及ETF，但每月扣款金額幾乎都是「億」元起跳，其實金額相當驚人。值得注意的是，表一按照每月扣款金額來做排序，表二是統計台灣主動式共同基金定時定額績效前10大入榜基金公司(安聯投信3檔、統一投信3檔、野村投信4檔)，可觀察到基金公司投資團隊的整體研究實力，可見投資台股不一定要自己操盤，交給專業的投資團隊幫忙，而今年的AI熱潮，有機會帶動台股相關產業在創造成長。

(表一)台灣前十大定期定額熱門主動式共同基金績效(以扣款金額排名)

資料來源：投信投顧公會、Lipper、野村投信整理，資料日期：扣款資料截至4月，績效截至5/31。*本定期定額之投資設定，係於每月月底投入一固定金額，於不同投資期間之累積報酬率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

(表二)台灣主動式共同基金定時定額績效 (以基金名稱排名)

資料來源：Lipper、野村投信整理，資料日期：2024/5/31。*本定期定額之投資設定，係於每月月底投入一固定金額，於不同投資期間之累積報酬率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

整體而言，張繼文表示，拉長時間來看，只要台股長期趨勢向上，定期定額確實能創造不錯的報酬，但也如前述所說，不同標的選擇也會造成巨大的差異。以股票而言，單一股票波動大，且市場風水輪流轉，等到你想收割的時候可能正處在低點，這是存個股最大的風險；ETF看似穩定且又能領息，但即便領息也不可能忽視淨值變動，從最終還原報酬的角度來看，ETF表現依然算不上最好；主動式基金交由專業基金經理人選股，可以跟隨不停變化的市場，適時調整投資策略，基金表現也確實較個股及ETF更佳。

最後，建議投資人可以檢視手中的扣款標的，有沒有在這些排行榜上呢? 數字會說話，定期定額選擇主動式基金，並且選擇專業穩定的台股基金操盤團隊，再加上定期定額中長期分批布局。長期定期定額的好處，可以降低進場成本，避免追高殺低的人性誤判，也可彌平高低點的價格影響。同時，為了加速投資效益，在低點時加碼扣款，甚至可能達到更好的效益，創造超額報酬，尤其，若能儘早開始「定期定額」投資，加上「時間」的積累，有助於提升勝率和效益，這才是定期定額的投資魅力。提醒投資人，過去的績效表現不代表未來績效的保證。此外，台股主動基金內扣費用相對高，投資人需負擔經理費、保管費，以及申購時的手續費，交易成本較高，加上有最低申購金額限制，投資人在投資時需注意符合此條件。

野村投信

野村投信於1998年成立，為日商野村資產管理及香港Allshores集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至2023年12月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣5,863億元，居所有台灣資產管理業(基金)公司第9名。野村投信自2018年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於2014、2015、2016及2017連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。

部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券(CoCo Bond)或具總損失吸收能力債券(TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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