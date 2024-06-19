淨零碳排、AI夯 勞動部推線上學習課程

看準淨零碳排、AI及數位轉型趨勢，勞動部勞動力發展署近期在勞動力發展數位服務平台建置相關線上課程，讓民眾可以不限地點、時間，增進自己的職場就業力。

因應數位學習趨勢，勞動部勞動力發展署建置勞動力發展數位服務平台，整合線上課程、電子書及影音等數位教材，盼能隨時提供民眾方便、正確的職場新知，提升勞工的能力和競爭力。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，為了增強勞工職場就業力，在淨零碳排趨勢下，已逐步在勞動力發展數位服務平台中充實淨零轉型、AI及數位轉型等重點產業線上學習資源，盼提供協助民眾成為重點產業人才。

發展署表示，就綠色產業方面，目前已開發太陽能光電相關數位課程，課程從太陽能系統建置概論、太陽能電池、太陽能板與蓄電池的轉換電路、太陽能監控系統介紹等個別基礎內容說起，再提供太陽能系統建置範例、太陽光電系統安裝檢修等整合性實務操作內容，希望藉由概念到實務的課程規劃，增加民眾從事綠色產業的能力與機會。

至於數位轉型方面，未來產業將面臨自動化與智慧化，發展署說，勞動力發展數位服務平台除建置自動控制概論及元件介紹、Robot（機器人）實務操作、智慧型機器人介紹等智慧機械相關數位課程外，還逐步充實人工智慧、雲端應用、ChatGPT職場情境應用，以及元宇宙概論等AI與雲端服務相關課程，盼藉由提供方便、免費的線上學習課程，輔助民眾及早適應職場數位轉型的發展。

發展署表示，現在正是各行業缺工搶人才的時刻，有意投入重點產業領域服務的民眾，可多運用發展署提供的訓練及就業資源。

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