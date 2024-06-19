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影／財劃法修法 莊翠雲籲考量2面向

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲希望不要為修法而修法，凝聚中央與地方的共識更重要
立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲希望不要為修法而修法，凝聚中央與地方的共識更重要

立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲今天表示必須考量中央與地方的整體財政情勢，第二個是財劃法必須考量適權性，因涉及地方制度法與行政區劃，支出劃分也要併同考量，盼中央與地方對分配能凝聚共識，不要為修法而修法。

莊翠雲受訪時表示，中央統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助款的挹注，加上地方政府努力，整體地方財政已經比過往好很多，莊翠雲並指出，之前公聽會時有很多專家學者也認為必須考量適權性，她舉出精省前後的收入與支出，精省後中央並沒有得到更多財源，相對還增加支出1300億元。

立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲希望不要為修法而修法，凝聚中央與地方的共識更重要
立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲希望不要為修法而修法，凝聚中央與地方的共識更重要

稅款 財劃法 財政部

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