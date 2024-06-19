暑期快到了 打工財估達631億元 大學生目標賺逾60K

隨著期末考結束，各大專院校開始放暑假，yes123求職網「暑期工讀與實習計畫調查」發現，合計高達九成五大學生「有計畫」暑期打工，且高達六成八想兼兩份以上，「潛在暑期工讀人數」可達104萬人，預估兩個月下來的「暑假打工財」，也將上看631億元。

調查顯示，合計95%大學生暑期有打工計畫，今年今年暑期打工意願，不但略高於去年的94.7%，以及前年的94.2%，更續創2012年以來的新高，其中有65.1%屬於「開始應徵」；也有29.9%屬於「尚未開始應徵」。

其中想打一份工的，占三成二(32.1%)；也代表其餘的六成八(67.9%)，則是想兼兩份(含)以上的差：31.6%是「兩份」；20.9%是「三份」；15.4%是「四份(含)以上」。

至於選擇在暑假打工的原因，在可複選狀況下，主要依序是：「賺生活費」(69.2%)、「賺學費」(57.7%)、「想存錢」(55.5%)，以及「增加社會經驗」(50.3%)、「有學貸壓力」(40.6%)。

其他想工讀的原因，又分別為：「替未來履歷加分」(30.6%)、「了解未來職場環境」(29.7%)、「建立人脈，多交朋友」(21.8%)，以及「想買奢侈品」(15.6%)、「被父母、長輩要求」(11.1%)。

同時在時間規劃方面，平均預計每個禮拜將投入35.2小時，等於一個月下來，大約有141個小時(四周約為140.8小時)，所以推估光是7、8月的暑假，兩個月內大概要花282個小時來打工。

學生們每個月的目標，平均想賺進30,331元，代表合計兩個月，也就是一整個暑假下來，總收入超過六萬塊(60662元)。換算起來，大約為「基本工資月薪」27470元的1.104倍，等於多出10.4%。

如果改採「時薪」估算，大約要求每小時的工資為215元，則是「基本工資時薪」183元的1.175倍，等於高出17.5%。

若再以112學年度「大專院校學生」109.5萬人換算，其中95%有意打工，「潛在暑期工讀人數」可達104萬人，預估兩個月下來的「暑假打工財」，也將上看631億元。

今年「最嚮往」的暑期打工行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(37.3%)、「文(補)教業」(36.4%)、「批發零售與貿易」(32%)，以及「科技資訊」(31%)、「大眾傳播與公關廣告」(23.8%)。

假如以暑期工讀來看，男學生心中的「夢幻打工職務」，在可複選狀況下，前五名依序為：「YouTuber」(30.3%)、「外送員」(28.7%)、「粉專小編」(25.6%)，以及「活動主持人」(24.1%)、「網拍筆記」(22.9%)。

至於女學生心中的「夢幻打工職務」，在可複選狀況下，前五名依序是：「粉專小編」(30.1%)、「網拍筆記」(29%)、「展場SG、PG」(25.7%)，以及「YouTuber」(24.5%)、「家教」(23.1%)。

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