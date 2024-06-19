財委會續審財劃法 財長莊翠雲：精省後中央沒得到更多財源

立院財委會今日續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲提出兩點意見，包括地方財政已比過往好，其次精省後中央承接省府業務，支出也增加，精省後中央沒得到更多財源。另地方政府水平分配也要有更大共識，不要為修法而修法，凝聚共識更重要。

她重申，財政收支劃分法修法必須考慮到近年來中央與地方財政整體情勢。地方財政情勢，107年、105年之前是短絀，有餘絀也不到100億，以111年來看，地方餘絀已達460幾億元。

莊翠雲認為，中央統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助款挹注下，加上地方政府努力，整體地方財政已經比過往好很多。

她進一步說，第二點，財政收支劃分必須要事權併同考量，公聽會時部分專家學者都提出意見，因涉及地方制度法與行政區劃，支出劃分也要併同考量，精省前有關收入大概有1500億元到中央，中央也同時承接省府業務，支出達到2800億元，精省後中央並沒有得到更多財源，相對還增加支出1300億元。

另外，支出移轉部分，她說，如勞健保、老農津貼等在113年達到1000億元，原本地方支出移轉至中央。財源分配也要考量到事權及支出的變動。

莊翠雲重申，地方政府間水平分配，各地方政府都爭取自己最有利指標，這部分要爭取更大共識，不需要為了修法而修法，凝聚共識更為重要。