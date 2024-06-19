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聯合骨材林德堅接任總經理 增設「策略發展委員會」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
聯合骨材新任總經理林德堅，該人事案自7月1日生效。聯合骨材/提供
聯合骨材新任總經理林德堅，該人事案自7月1日生效。聯合骨材/提供

聯合骨材（4129）董事會討論公司組織異動及人選任命案，原董事長兼總經理林延生辭任總經理一職，續任董事長，總經理職務由營業中心副總經理林德堅接任。另於董事會下增設「策略發展委員會」，委員會主席擬由林延生擔任。包括組織異動及人選任命案，自今年7月1日生效。

林德堅曾擔任微星科技海外業務資深協理，負責該公司歐洲市場業務八年，於2012年3月加入聯合骨材，擔任聯合美國子公司UOC USA Inc. 的總經理，負責美國市場的發展，並於2022年回台擔任聯合總公司的業務副總（兼任美國子公司總經理），負責整個集團的全球業務發展。

林德堅於骨科市場累積12年以上經驗，投身全球競爭最激烈的美國市場，深知客戶及市場所需，多年耕耘奠定近年快速發展的基礎，而其早年海外電子業的管理經驗，培養其具寬廣國際視野，未來可望帶領集團更上層樓。

此外，聯合骨材配合公司長期營運佈局，在董事會下增設「策略發展委員會」，委員會主席擬由林延生擔任，欲借重其多年產業經驗，為公司全球市場及產品的長期發展方向，研擬策略開創新局。

受惠疫後人工關節手術量恢復正常，以及公司歐、美市場布局發酵，聯合骨材2023年營收再度創下新高達39.30億元，年增24.02％，同時毛利率也來到新高水準，推動歸屬母公司稅後淨利達3.84億元，每股稅後淨利（EPS）4.50元，亦為歷史新高。

在產品面，聯合骨材針對高階市場，如瑞立復模組式股骨柄、肩關節系統、聯合優動髖臼系統、翻修膝關節填補植入物等前沿新創產品，均預期在今年陸續提出美國FDA的申請，若申請順利可望於明年於美國市場展開銷售，後續再於適當時機推廣至其他區域。

人工關節 美國

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